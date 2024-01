Traficante com quase meia tonelada de maconha em veículo é preso pelo DOF

Um homem de 19 anos de idade foi preso por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) transportando 435 quilos de maconha em um veículo GM Classic. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (03), em Maracaju.

Os militares faziam bloqueio na MS-164, zona rural do município, quando abordaram o motorista. Durante vistoria no automóvel foram encontrados diversos tabletes de maconha.

Indagado sobre a droga o autor afirmou que pegou o carro já carregado em Ponta Porã e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 8 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 900 mil, foi encaminhado juntamente com o autor à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.

