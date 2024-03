Torneio de Futsal Feminino marca lançamento do programa Povos Indígenas

Projeto é uma parceria da Funed com Fundesporte e participação da Coordenadoria Municipal da Mulher

A Prefeitura de Dourados, por meio da Funed (Fundação de Esportes de Dourados) e o Governo do Estado, através da Fundesporte, firmaram convênio para implantação do Programa Povos Indígenas: Esporte, Lazer e Cidadania. O objetivo do projeto é promover atividades esportivas e recreativas nas aldeias do município.

O lançamento do programa acontece no próximo sábado (9), às 8h, com a realização do 1º Torneio de Futsal Feminino, na Escola Municipal Indígena Tengatuí Marangatu. A competição é uma proposição da Coordenadoria Municipal da Mulher que, entre outras ações, faz parte das comemorações do Dia da Mulher na Reserva Indígena. “Essa é uma forma de lembrarmos que o lugar da mulher é onde ela quiser, independente da cultura em que ela estiver, além de dar visibilidade para a atuação das mulheres indígenas no esporte”, diz a coordenadora Andreia Bonito.

Segundo ela, durante a competição monitores vão fazer atividades com as crianças para que as mães possam aproveitar o ambiente esportivo e também festivo. “Esse torneio foi pensado visando a valorização da participação das mulheres no esporte, visto que o mesmo fornece a elas uma rede de proteção mútua, que é tão importante no enfrentamento à violência contra a mulher, fortalece a auto estima e traz valorizaçãoda presença da mulher no esporte, quebrando as barreiras do preconceito e da discriminação da mulher, completa Andréia.

O Torneio de Futsal Feminino será disputado com seis ou oito times formados por atletas que já trabalham nas atividades de iniciação esportiva desde outubro de 2023, mas também é aberto para mulheres da comunidade.

Programa Povos Indígenas

Segundo o diretor-presidente da Funed, Luís Arthur Spinola Castilho, o programa prevê o desenvolvimento de diversas atividades e modalidades esportivas. “Nosso plano de trabalho engloba a contratação de profissionais de educação física para implantar escolinhas de iniciação esportiva ao vôlei, futsal e futebol. Além disso, propõe-se a realização de manhãs de lazer, com atividades recreativas e realização de torneios ao longo do ano de 2024”, explica.

Os participantes das escolinhas recebem kit esportivo, com chuteira, meião, caneleira, camiseta, bolas, garrafa térmica entre outros materiais esportivos.