“Todo tempo foi dado”, diz organizada do São Paulo, que pede demissão de Ceni

A principal torcida organizada do São Paulo, Torcida Independente, pediu a demissão do técnico Rogério Ceni em nota divulgada nas redes sociais. Segundo a Gazeta Esportiva, a derrota para o Botafogo, na estreia do time no Brasileirão, foi o estopim para o posicionamento da agremiação.

“Um Mito não morre e não blinda dirigentes. Belmonte, Rui Costa e Chapecó. Vocês fracassaram! Qual a dificuldade da demissão do Rogério? Tá esperando uma próxima derrota? Está nítido que o técnico perdeu a mão do elenco”, escreveu a Torcida Independente.

A pressão sobre elenco e comissão técnica tomou grande proporção após a precoce eliminação no Campeonato Paulista, caindo contra o Água Santa, nas quartas de final. No retorno às competições após três semanas de intertemporada, uma vitória sobre o Tigre, na Argentina, pela Sul-Americana, parecia trazer uma trégua, mas o São Paulo voltou a oscilar.

Contra o Ituano, no Morumbi, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, o São Paulo não saiu do 0 a 0, o terceiro consecutivo entre as equipes no estádio do Morumbi. Com a derrota para o Botafogo, mesmo tendo sido superior ao adversário, o Tricolor acabou com a paciência da torcida organizada.

“Todo tempo foi dado, competições se tornaram dramas e dramas se tornaram risco. No meio de tantas crises e desilusões, está um são-paulino como nós, 25 anos treinando e jogando, sendo o primeiro a chegar e o último a sair, sendo campeão e sendo recordista mundial em vestir o mesmo manto”, prosseguiu.

A torcida organizada reconheceu os feitos de Rogério Ceni com a camisa do São Paulo durante seus tempos como goleiro, mas acredita que a saída do ídolo do clube será benéfica para o prosseguimento da temporada.

“Isso não se esquece ou não se rasga a história pelo fato de ainda não ser um grande técnico, de ter erros de atitude e de personalidade. Ninguém, absolutamente ninguém, é perfeito. Nem ídolos são perfeitos. Sendo assim, diretoria, demita Rogério Ceni. Para o bem de todos, São Paulo, torcida e o próprio Mito”, pontuou.