Tite deixa vagas na Seleção em aberto mesmo com Copa do Mundo se aproximando

Tite anunciou na manhã de hoje a convocação para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão, que serão realizados em junho. Segundo a Gazeta Esportiva, apesar do tempo curto para a Copa do Mundo, o treinador deu a entender em coletiva que segue monitorando atletas e as vagas estão em disputa.

Em determinado momento da entrevista, Tite pediu “competição” para os jogadores deste ciclo e fez questão de dizer que isso vale para todos os atletas, mesmo os que estão se recuperando fisicamente, por exemplo.

“A gente tem uma responsabilidade e uma alegria muito grande. Esse pedido é para o Rodrigo Caio, que está se recuperando de lesão depois de cinco meses, é para um garoto jovem como o Rodrygo, é para Danilo, que está se recuperando agora… é de Lucas Veríssimo, é de todos. A gente vai acompanhando esses atletas, a melhora deles, até o finalzinho”, comentou.

Apesar disso, Tite também reconheceu que o tempo está passando e tratou isso como “natural”. Uma posição que ainda parece estar em indefinida são as laterais, especialmente a esquerda. Nesta convocação, Tite chamou três laterais deste setor (Guilherme Arana, Alex Sandro e Alex Telles). Para a Copa, serão apenas dois.

Outros jogadores ficaram de fora, mas seguem sendo monitorados pela comissão técnica, como Arthur, Gerson e Raphael Veiga. Os dois primeiros já foram nomes constantes da lista de Tite, enquanto o último nunca foi convocado.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 2 de junho, em Seul. Depois, pega o Japão, em Tóquio, no dia 6. A Seleção enfrentaria a Argentina no dia 11, em Melbourne, mas o clássico foi cancelado conforme informado na coletiva. Essa foi a penúltima convocação antes da Copa do Mundo.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meias: Fabinho (Liverpool), Paquetá (Lyon), Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Danilo (Palmeiras) e Philippe Coutinho (Aston Villa)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Raphinha (Leeds), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Everton), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vinicius Junior (Real Madrid) e Neymar (PSG)