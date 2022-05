Tite convoca Seleção para amistosos; Danilo do Palmeiras é a grande novidade

O técnico Tite anunciou na manhã de hoje a convocação para os amistosos da Seleção Brasileira contra Coreia do Sul e Japão, que serão realizados em junho. Segundo a Gazeta Esportiva, a grande novidade ficou por conta da chamada do volante Danilo, do Palmeiras.

Além de Danilo, a lista conta com o retorno do lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus. O jogador estava lesionado em março, na última convocação da Seleção. O lateral Danilo, da também da Juve, também voltou a fazer parte da lista de Tite. O jogador é nome de confiança do treinador.

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 2 de junho, em Seul. Depois, pega o Japão, em Tóquio, no dia 6. A Seleção enfrentaria a Argentina no dia 11, em Melbourne, mas o clássico foi cancelado conforme informado na coletiva.

Esta é a penúltima convocação do Brasil antes da disputa da Copa do Mundo do Catar, que será realizada no final do ano. A equipe de Tite ainda tem um confronto adiado para ser feito contra a Argentina, em setembro, válido pelas Eliminatórias do Copa do Mundo.

O Brasil está no grupo G do Mundial, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A estreia da seleção pentacampeã do mundo será no dia 24 de novembro, contra os sérvios, no Lusail Stadium.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meias: Fabinho (Liverpool), Paquetá (Lyon), Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fred (Manchester United), Danilo (Palmeiras) e Philippe Coutinho (Aston Villa)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Raphinha (Leeds), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Everton), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Vinicius Junior (Real Madrid)