Thiago Vedana reivindica vagas de estacionamento para deficientes físicos e outras melhorias

O vereador Thiago Vedana aproveitou o seu espaço de fala na Tribuna da Câmara Municipal de Ponta Porã, na última sessão ordinária de 14 de março, para indicar ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Obras André Manosso que seja feita a destinação de vagas específicas para deficientes físicos, no estacionamento da escola Joaquim Murtinho, na rua General Ozório, bem como sejam pintadas as faixas de pedestres localizadas nas esquinas da escola, naquela mesma via.

“A presente indicação tem por escopo efetivar o direito de portadores de deficiência física ter seu direito a uma vaga específica assegurado, como forma de trazer igualdade material a este público, que necessita de uma atenção especial. Em relação a pintura das faixas de pedestres, com sua efetivação, propiciará segurança aos pedestres, para que possam cruzar esta movimentada via, evitando acidentes, mantendo o trânsito organizado,” explicou o vereador.

Jardim Ipanema

Vereador incluiu ainda, em suas indicações que seja realizada a pavimentação asfáltica das vias não asfaltadas do Jardim Ipanema, Ponta Porã/MS.

Para o vereador a referida indicação se faz necessária tendo em vista que o bairro está com algumas vias em precárias condições, tais como as ruas: Dom Pedrito; Santa Maria e Santa Rosa, dentre outras, por exemplo as que dão acesso à rua Alameda Julian. Desse modo, a pavimentação asfáltica contribuiria demasiadamente com os moradores e transeuntes, que passarão a ter mais qualidade de vida com o asfalto, com melhoras na mobilidade urbana, segurança de pedestres, dentre outros benefícios socioeconômicos.