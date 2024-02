Thiago Vedana pede intensificação da castração de cães e gatos

Vereador também solicitou construção de faixa de pedestre elevada na rua Tiradentes e manutenção no bairro Parque dos Eucaliptos

O vereador Thiago Vedana apresentou três indicações na sessão ordinária do último dia 20. Ele solicitou prefeito Eduardo Campos, com cópias da sua indicação enviadas para a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Thalita Beatriz Antunes Klais, e também para a Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Ponta Porã, Sonaira Albuquerque, para que seja intensificado o serviço de castração de cães e gatos de pessoas carentes.

Segundo Thiago Vedana, a solicitação visa controlar, diminuir a proliferação de doenças, evitar casos de abandono e maus tratos desses animais, “além disso, trará benefícios a saúde dos pets, diminuindo o risco de doenças, nível de estresse e comportamentos indesejados, tal como fuga do lar. Afinal, é melhor realizar um trabalho preventivo e humanitário com os animais, de forma a minimizar tais episódios futuros com um processo triste, como o da eutanásia”, justificou o vereador.

Uma outra indicação apresentada pelo vereador, foi encaminhada ao prefeito Eduardo Campos, com cópia para o Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Gabriel Arce, solicitando a construção de uma faixa de pedestres elevada, na rua Tiradentes, nas proximidades do cruzamento com a rua Manuel Dias de Pinho. “No local o fluxo de veículos aumentou muito, alguns motoristas transitam em alta velocidade, fato que pode gerar acidentes de trânsito. Desse modo, com o objetivo de limitar a velocidade, organizar o fluxo e, principalmente, proteger os pedestres, a implantação de uma faixa elevada contribuirá para diminuição dos riscos de acidentes naquela via”, destacou Thiago Vedana.

Ainda na sessão ordinária de terça-feira passada, o vereador Thiago Vedana, apresentou indicação ao prefeito Eduardo Campos, com cópia para o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Messias Manosso, solicitando serviços de patrolamento e colocação de moledo na rua Salinas, no bairro Parque dos Eucaliptos. “O patrolamento e a colocação de moledo são essenciais para melhorar a infraestrutura do bairro, a ação promoverá acessibilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores. Estas melhorias ajudarão a reduzir problemas de tráfego, facilitará o acesso às residências e ao comércio. Investir nesses serviços é um passo fundamental para valorizar nossa comunidade e garantir um ambiente mais confortável e transitável para todos”, justificou o vereador.