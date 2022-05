Thiago Vedana pede construção de faixa elevada em frente Escola Estadual Miguel Marcondes

O vereador Thiago Vedana apresentou na sessão ordinária de 26 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura, que viabilize a construção de faixa de pedestres elevada na rua Baltazar Saldanha, número 1370, em frente à Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando.

Segundo ele, “a referida indicação visa à implantação de faixa elevada para travessias de pedestres em frente à Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes, tendo em vista que a via possui um intenso tráfego de veículos, o que dificulta a passagem dos pedestres e estudantes da escola deixando evidente o risco de acidentes de trânsito naquele trajeto. As faixas elevadas para travessias de pedestres funcionam como uma excelente ferramenta no trânsito, cujo objetivo é o de oferecer segurança, de forma a melhorar a acessibilidade, proporcionando aos condutores maior visibilidade das travessias. Além disso, agem como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que pela via trafegam”, justificou.

O pedido foi encaminhado ao Prefeitura Hélio Peluffo Filho e ao Secretário de Obras, André Manosso.