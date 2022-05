Tereré Hub recebe 8° edição do “Startup Day”

Evento nacional de inovação acontece pela 1° vez em Dourados

No dia 21 de maio, o Centro de Inovação de Dourados – Tereré Hub, vai receber a 8° edição do evento nacional de inovação “Startup Day”, realizado pelo Sebrae. As palestras acontecem presencialmente na rua Antônio Emílio de Figueiredo, 2445 – Centro, a partir das 10h, com encerramento às 16h e um Happy Hour às 17h.

Essa será a 1º vez que o “Startup Day” acontece em Dourados. Com uma programação repleta de temas atuais como metaverso, startup, inovação e comunidades, o evento lança um olhar sobre o futuro da cidade, das empresas e do conhecimento, trazendo grandes nomes do ambiente inovador de startups para debater esses assuntos com todos os participantes.

Confira a programação:

10h – Talk Ecossistema de Inovação -Tereré Hub

11h – Gestão de comunidades – João Marinelli – Origem by Darwin

11h – Gestão de comunidades – Letícia Schuli – Impact Hub Floriap

13h – MVP, Prototipação e Validação – Raphael Jara – Living Lab MS

14h – Startup Case – Zadrik Mendonça -Óleoponto

15h – Empreendedorismo e a web 3.0 – Impactos nas startups – Luiz Guilherme Guedes – Grupo Epic

16h – Encerramento – Tereré Hub

17h – Happy hour – Eden Bee

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:

https://www.sympla.com.br/startup-day__1560148