Terenos vai ganhar reforma no ginásio municipal, asfalto em bairros e nova estrada

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta terça-feira (5) com as principais lideranças de Terenos, para definir as novas obras para cidade. O Estado vai promover a reforma do Ginásio Municipal, asfaltar ruas de bairros da cidade e ainda implantar uma estrada paralela a BR-262, em projeto que ainda está incluída uma bacia de contenção e drenagem.

“Nos reunimos nesta tarde com o prefeito e vereadores de Terenos para definir as prioridades da cidade daqui para frente. O município recebeu grandes investimentos do Estado nos últimos anos, mas agora tem novas demandas que decidimos juntos nesta mesa. Obras escolhidas pelas lideranças”, disse o governador.

O prefeito de Terenos Henrique Budke, agradeceu o apoio do governador nas obras já entregues e destacou que os novos investimentos acordados vão contribuir de forma efetiva à população.

“O governador Eduardo Riedel continua um legado municipalista e mais uma vez atende nosso município, saindo hoje com mais de R$ 12 milhões de investimentos firmados. Saímos da reunião felizes sabendo que o Governo continua olhando com bons olhos para nosso município”, afirmou o prefeito.

As obras de asfalto serão feitas em ruas dos bairros Vivale e Bodoquena II, com investimento de R$ 2,7 milhões. Já a nova estrada (marginal) paralela à BR-262, na saída da Ponte do Grego, seguindo até um posto de gasolina, será no valor de R$ 8 milhões. “Vai revitalizar toda região e resolver um problema antigo de drenagem, uma estrada nova que ajuda toda uma região, ainda tem a criação de uma lagoa de contenção para resolver alagamentos”, explicou Budke.

Outra conquista do município será a reforma do Ginásio Municipal, que fica em frente a construção do novo hospital da cidade. Esta primeira etapa será feita neste ano e em 2025 está previsto um complexo esportivo ao seu redor. O governador também garantiu a obra na MS-355, que liga Terenos a Dois Irmãos do Buriti.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os deputados estaduais Paulo Corrêa, Pedro Caravina, Jamilson Name, Mara Caseiro, Márcio Fernandes e o presidente da Assembleia, Gerson Claro. Além dos secretários Hélio Peluffo (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil) e os vereadores da cidade.