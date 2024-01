Terceira passagem de Mano Menezes pelo Corinthians mostra números preocupantes; confira

Desde que retornou ao clube, Mano acumula 18 jogos, com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas, com o Corinthians tendo anotado 20 gols e sofrido 23

O Corinthians sofreu mais uma derrota na noite desta terça-feira pelo Paulistão. Agora para o São Paulo, por 2 a 1, na Neo Química Arena. Com essa são três derrotas em quatro jogos. Segundo a Gazeta Esportiva, o técnico Mano Menezes vive uma terceira passagem pelo Timão com números preocupantes. O treinador foi contratado no final de setembro do ano passado após período desgastante de Vanderlei Luxemburgo no CT Dr. Joaquim Grava, mas ainda não conseguiu empolgar a Fiel Torcida.

Desde que retornou ao clube, Mano acumula 18 jogos, com seis vitórias, cinco empates e sete derrotas, com o Corinthians tendo anotado 20 gols e sofrido 23. Nesse recorte, a equipe teve resultados impactantes, como a derrota por 5 a 1 para o Bahia e por 2 a 1 para o São Paulo, ambas na Neo Química Arena.

O comandante, neste momento, espera que mais jogadores cheguem ao clube nesta janela de transferências, para ter mais opções disponíveis. O começo de 2024 vem sendo marcado pela forte presença de atletas das categorias de base no banco de reservas e nos treinamentos.

Minutos antes de a bola rolar no clássico contra o São Paulo, na última terça-feira, Mano foi timidamente vaiado por corintianos ao ser anunciado no telão da Arena. Além das más atuações de sua equipe, o comandante vem sendo cobrado por uma suposta exposição aos jogadores, como nos episódios envolvendo Raniele e Yuri Alberto, neste começo de Campeonato Paulista.

Mano foi contratado por Duilio Monteiro Alves e assinou contrato com o Corinthians até final de 2025. Apesar da pressão estar se intensificando, ele deve seguir na equipe pelo menos até o duelo contra o Grêmio Novorizontino, no próximo domingo (4).

Com a derrota para o São Paulo, o Corinthians segue na terceira colocação do grupo C do Estadual, com três pontos conquistados.