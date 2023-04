Tecnologia garante celeridade nos serviços do TCE-MS

Jurisdicionados, advogados, gestores e a população em geral não precisam mais se deslocar até a sede do TCE-MS para ter acesso aos serviços oferecidos pela instituição. Comprometido com a celeridade e a sustentabilidade, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul investe no acervo de suportes tecnológicos com foco no aperfeiçoamento do controle externo, na excelência na prestação de serviços e para agilizar a comunicação entre a Corte de Contas e os jurisdicionados.

Um portal eficiente e de simples navegação reúne os serviços disponibilizados pela Corte de Contas. Com a plataforma TCE Digital, serviços como remessa e recepção de processos, documentos, dados e informações passaram a ser, exclusivamente, realizados por meio eletrônico. Um passo decisivo para a eliminação do uso do papel no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. Uma significativa economia para Prefeituras e Câmaras Municipais do interior, uma vez que gestores e servidores não precisam mais se deslocar até a Capital para protocolar documentos físicos e acompanhar sua tramitação.

Um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) agilizou o acesso de advogados a consultas e petições. No site do TCE-MS, profissionais ativos na OAB têm acesso a serviços e atendimentos de forma totalmente eletrônica.

O Protocolo Virtual, acessado por meio do TCE Digital, acabou com a necessidade do jurisdicionado e do cidadão se deslocarem até a sede da Corte de Contas. A solicitação, emissão e consulta de certidões passaram a ser feitas virtualmente e, mais recentemente, o TCE-MS adotou o atendimento eletrônico também para o envio e resposta a ofícios.

E o principal canal de comunicação entre o cidadão e o Tribunal de Contas, a Ouvidoria, também deve ser acessada através da página do TCE na internet. Denúncias, reclamações, críticas ou sugestões, chegam de maneira mais rápida e eficiente contribuindo com maior transparência e eficiência da administração pública.

Dessa forma a Corte de Contas reforça seu comprometimento com a celeridade nas ações e também com a sustentabilidade.

Para saber mais sobre como o TCE-MS vem, gradativamente, eliminando o uso de papel na rotina do dia-a-dia, veja um vídeo sobre o assunto acessando o https://youtu.be/2wdfAcWgyhY