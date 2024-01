Tecnofam 2024 segue nos preparativos de campo a todo vapor

No Parque de Exposições de Dourados, os preparativos de campo para a Tecnofam 2024 não param. Desde o segundo semestre de 2023, estão sendo preparados o solo e as culturas que farão parte deste evento, que é o maior do Centro-Sul do Brasil para a agricultura familiar, estando na sua 5ª edição, a ser realizada de 16 a 18 de abril.

Na última edição, em 2022, a feira de tecnologias e conhecimentos para a agricultura familiar recebeu cerca de 5 mil visitantes em três dias. A expectativa para este ano é de que esse número seja superado, segundo Auro Akio Otsubo, chefe adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste.

“O evento extrapolou a fronteira de Mato Grosso do Sul, já que é o maior evento do Centro-Sul do País e uma das maiores do Brasil nesta temática. Apresentamos durante a Tecnofam tecnologias para praticamente todos os biomas do Brasil”, afirma Otsubo.

Como em todas as edições, haverá Mostra de Tecnologias, Oficinas, Tecnofam Kids e Dedo de Prosa. As instituições envolvidas estão preparando as Tecnologias a Campo:

Alimentação para gado leiteiro: BRS Capiaçu, BRS Kurumi, BRS Mandarim, BRS Zuri, BRS Xaraés, BRS Tamani, Sorgo BRS Ponta Negra e Sorgão Gigante; Algodão colorido: BRS Verde, Algodão BRS 416, Algodão BRS Rubi, Algodão BRS Jade; Gergelim: BRS Morena, Gergelim BRS Seda, Gergelim BRS Anahí; Mandioca de mesa: BRS 396, BRS 399, BRS 429; Mandioca industrial: BRS Boitata, BRS Ocauçú, BRS CS01 e BRS 420.

Além desses ativos tecnológicos, também haverá sistemas integrados de produção: Consórcio milho-braquiária, Sisteminha, Sistemas agroflorestais (SAF), Plantas ornamentais, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC’s) e medicinais. Na área de hortaliças: Pimenta Biquinho Vermelha BRS Moema, Pimenta Dedo de Moça BRS Mari, Berinjela BRS Ciça, Alho BRS Hozan, Cenoura BRS Planalto, Alface BRS Leila, Alface BRS Mediterrânea, Tomate BRS Laterrot, Tomate BRS Nagai, Tomate Grape BRS Zamir, Tomate BRS Montese, Maracujá BRS Sol do Cerrado e Maracujá BRS Gigante Amarelo.

Evento

Promoção: Embrapa Agropecuária Oeste

Realização: Embrapa, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), Secretaria Executiva da Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF) / Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC) do governo estadual de MS, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER) de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Dourados, Sebrae-MS, Senar-MS, Sindicato Rural de Dourados e Associação de Produtores Orgânicos de Mato Grosso do Sul (APOMS). Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária e Ambiental (Fundapam) e Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).