Técnicos do Rally da Safra avaliam lavouras de soja no sul do Mato Grosso do Sul

As regiões de Naviraí, Ponta Porã, Dourados, Maracaju, Sidrolândia e Campo Grande, no sul do Mato Grosso do Sul, recebem os técnicos do Rally da Safra a partir de amanhã, terça-feira, dia 06, para avaliação das lavouras de soja. Com uma produtividade média pré-rally estimada em 59 sacas por hectare (63,8 sacas por hectare na safra passada), o estado apresenta dois cenários distintos na produção da soja: a região Sul registrou o mês de dezembro mais seco e quente, porém as chuvas retornaram na virada do ano, favorecendo o desenvolvimento das lavouras. É fundamental a manutenção das chuvas para evitar que haja estresse hídrico, trazendo perdas. Já a região Norte do estado apresenta perdas consolidadas em função do prolongamento da janela de plantio e de longos períodos de estiagem.

“Este é um momento importante da safra para avaliarmos as áreas de soja. Procuramos fazer amostras das lavouras com a colheita em andamento, de preferência com 20% a 50% das áreas colhidas, obtendo assim um quadro melhor da situação e considerando as diferenças entre as lavouras e as diferentes épocas de plantio”, diz o coordenador da expedição, André Debastiani. O Rally retorna ao estado mais uma vez no final deste mês para avaliar o oeste e o norte do estado.

Para planejar o Rally da Safra e definir as rotas, são utilizadas imagens de satélite de cada região. No dia a dia, os técnicos fazem o levantamento quantitativo e qualitativo das lavouras escolhidas aleatoriamente. No quantitativo, analisam os componentes de rendimento da soja, contando os números de plantas, de vagens por planta e de grãos por vagem para ter uma visão do comportamento das lavouras em cada região, levando em consideração o ciclo do cultivar, ou seja, as variedades prontas para colheita e outras que ainda precisarão de mais tempo. O peso e a umidade dos grãos também são fundamentais para estimar a produtividade.

Já o levantamento qualitativo incluí a análise de pragas, doenças, o uso do plantio direto e outros indicadores que auxiliam a compor a estimativa de safra. A metodologia consolidada em 20 edições do Rally permite voltar a campo anualmente e entender o cenário para fazer a estimativa de safra.

A 21ª edição do Rally da Safra tem patrocínio do Santander, OCP Brasil, BASF, Credenz, Soytech, Biotrop, Serasa Experian e JDT Seguros. As áreas visitadas respondem por 97% da área de produção de soja e 72% da área de milho.

Mais de 80 mil quilômetros serão percorridos em 13 estados (MT, RO, GO, MG, MS, PR, SC, SP, RS, MA, PI, TO e BA) para avaliar as condições das áreas de soja durante as fases de desenvolvimento das lavouras e de colheita até 24 de março. Outras seis equipes avaliarão as lavouras de milho segunda safra em maio e junho. Entre os meses de abril e maio, técnicos da Agroconsult e das empresas e marcas patrocinadoras visitarão produtores rurais nas regiões da BR-163, no Mato Grosso, no Sudoeste de Goiás, no Planalto do Rio Grande do Sul e Oeste do Paraná. No mesmo período serão realizados eventos técnicos em Não-Me-Toque (RS), Cascavel (PR), Rio Verde (GO) e Luís Eduardo Magalhães (BA).

Nesta edição o Rally estará presente nos principais eventos do agronegócio: Show Rural, em Cascavel, ExpoDireto, em Não-Me-Toque (RS); Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT) e Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO).

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo http://bit.ly/RallyRedesSociais