Técnico Integrado: Interessados podem se matricular presencialmente nos campi do IFMS

Confira lista de cursos com matrícula aberta à comunidade em quatro municípios e garanta sua vaga no ensino médio gratuito!

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou a lista de cursos técnicos integrados ao ensino médio com vagas não preenchidas no Exame de Seleção 2024, em Aquidauana, Coxim, Jardim e Nova Andradina.

Para ocupar uma dessas vagas, é preciso ter concluído o ensino fundamental ou equivalente.

Os interessados devem apenas comparecer presencialmente à Central de Relacionamento (Cerel) do campus do IFMS onde pretende estudar, a apresentar os documentos necessários para a matrícula, conforme listados na Central de Seleção. Entre eles, o histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente, um documento oficial de identificação com foto e uma foto atual digital 3×4 ou selfie.

No ensino técnico integrado do IFMS, o estudante tem a oportunidade de cursar, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida. Os cursos são gratuitos e têm duração de três anos.

Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mundo de trabalho.

Saiba mais na página dos cursos técnicos integrados!

Cursos e endereços para matrícula