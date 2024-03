TCE-MS encerra mais uma edição do Projeto de Orientação Profissional Menor Aprendiz

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, participou na manhã desta terça-feira, 5 de março, do encerramento de mais uma turma do Projeto de Orientação Profissional Menor Aprendiz.

Vinte e um adolescentes com idade entre 14 e 16 anos, alunos da Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, participaram durante os últimos 12 meses do Projeto da Corte de Contas. Nesse período eles colaboraram com o TCE-MS e puderam aprender um pouco das atividades desenvolvidas no dia-a-dia do Tribunal.

Guilherme Vaes afirmou ter muita gratidão pelo período. “O que eu levo daqui é que sem estudo não vamos a lugar nenhum. Quando eu comecei aqui no TCE as minhas notas eram bem ruins, mas meu chefe sempre cobrava para que isso melhorasse e hoje, minhas notas são muito boas. Sou muito grato por tudo”.

No Projeto de Orientação Profissional, os menores aprendizes cumprem uma jornada de 5 horas diárias no TCE-MS, participam de cursos na Cidade dos Meninos e frequentam a escola regular, sempre com o compromisso de alcançar boas notas e manter um bom comportamento.

Nesse período no Tribunal de Contas eles são acompanhados pelo setor de psicologia. “Buscamos que eles pratiquem o autoconhecimento para que descubram as competências e habilidades e possam evoluir como pessoa e na profissão que, futuramente, escolherem”, explicou a psicóloga Carla Lehn.

Antônio Ramão Marcondes, presidente da Cidade dos Meninos, também esteve presente na reunião de encerramento dessa turma do projeto. “Essa oportunidade é muito importante para esses jovens. Se eles estudarem, se esforçarem, amanhã eles poderão estar aqui trabalhando. É uma porta que se abre. Estamos muito satisfeitos com essa parceria com o Tribunal de Contas”.

“Hoje nós nos despedimos desse grupo que aqui esteve no último ano. Eles deixarão muita saudade em todos os setores onde estiveram, mas fico feliz também que, em breve, receberemos outros jovens que terão também a oportunidade no mercado de trabalho e de aprenderem um pouco aqui no TCE”, afirmou o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, ao final da reunião.