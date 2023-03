TCE-MS e IDAMS promovem hoje encontro sobre a liderança feminina

O TCE-MS e o Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (Idams) promovem hoje, dia 13 de março, um encontro sobre a “Liderança Feminina – a importância da representatividade da mulher no estado democrático de direito”.

A palestra inicial será proferida pela conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, do Tribunal de Conta do Estado de Sergipe, que coordena o Grupo de Trabalho pela Igualdade de Gênero, instituído pela Atricon.

O evento, que será realizado no Plenário do TCE-MS, a partir das 8h, conta ainda com debates e palestras, além de mensagem gravada pela ministra Simone Tebet e pela desembargadora do TJMS, Jaceguara Dantas da Silva.

Durante o evento serão realizados sorteios de livros, doados pela auditora de controle externo, Dafne Reichel Cabral, pela procuradora do Estado, Fabíola Marquetti Rahim, e pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas – AUDICON. O IDAMS também fará a doação de livros para os participantes.

O evento também será transmitido ao vivo pelo canal do TCE/MS no YouTube.

Confira abaixo a programação do encontro “Liderança Feminina – a importância da representatividade da mulher no estado democrático de direito”.