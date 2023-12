Taekwondo de Ponta Porã faz bonito na Copa do Brasil

Atletas de Ponta Porã conquistaram medalhas de prata e bronze em competição nacional

A equipe de Taekwondo de Ponta Porã fez um belo papel na Copa do Brasil disputada em Brasília, no Distrito Federal. Depois de conseguir o grande feito de classificar dez atletas para uma das competições mais difíceis do país, agora os jovens da fronteira conquistaram outros bons resultados.

A Copa do Brasil foi disputada na capital federal de 13 a 17 dezembro e a Academia Redwolf com os seus dez atletas, somou ao final da competição o total de seis medalhas, duas de prata e quatro de bronze. Os atletas André Torraca Marques e Liessa Ricardi Fernandes conquistaram a medalha de prata. Já Vinícius Alexandre Amorin, Rafael Mussi Martinez, Cauã Fioravante Soares e Gil Ricardi Fernandes, conquistaram a medalha de bronze.

A Copa do Brasil é uma seletiva para o Grand Slam de Taekwondo 2024, que será disputado no Rio de Janeiro. “Não conseguimos classificar para o Grand Slam, mas foi por pouco. Este ano marcamos presença em todas as seletivas e conseguimos vagas em todas. E chegamos a Brasília com dez atletas, não conseguimos vaga no Grand Slam, mas isso não é demérito nenhum, pelo contrário, mostramos força e potencial para novos desafios. No evento “Melhores do Ano” da Federação do Estado também tivemos o atleta da academia Redwolf, André Torraca Marques, como melhor atleta da categoria. Então só temos a agradecer a Deus e aos nossos patrocinadores, aos pais desses atletas que estão sempre apoiando a equipe. E para o ano que vem temos várias promessas de conquistas e realizações”, declarou o técnico Paulo Barbosa, que também foi considerado o técnico revelação de 2023 no “Melhores do Ano”.

Paulo Barbosa e sua equipe também fazem questão de agradecer a todos que colaboraram com o grupo, comprando os números de uma rifa, que ajudou nas despesas da equipe e tornou possível a participação da Academia Redwolf na Copa do Brasil em Brasília.