Taça Brasil de Futsal feminino será realizada em Campo Grande com apoio do Governo do Estado

A capital de Mato Grosso do Sul será sede da 29ª edição da Taça Brasil de Clubes de Futsal adulto feminino – Divisão Especial, entre os dias 29 de maio e 5 de junho. Com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), a competição terá o Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) como palco das partidas.

O campeonato, organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) em parceria com a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS), terá a participação de 13 equipes, de 12 unidades federativas: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, Campo Grande será a casa do melhor do futsal feminino brasileiro. “Os apaixonados por futsal, sem dúvidas, estarão com os olhos voltados para a capital sul-mato-grossense. Aqui estarão as principais equipes femininas do país, as melhores jogadoras e nada melhor do que recebê-las no Guanandizão, o templo do esporte em Mato Grosso do Sul”.

Mato Grosso do Sul será representado por duas equipes: a Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco (Serc/UCDB), como clube sediante, e Operário Futebol Clube/Douradina, atual campeão estadual. As 13 agremiações foram divididas em três grupos (dois de quatro integrantes e um com cinco) na fase classificatória.

O grupo A, único com cinco times, conta com Associação Leoas da Serra (SC), Associação de Futebol Feminino Celemaster Uruguaianense (RS), Vila Nova Futebol Clube (GO), Clube 2004 da Bahia (BA) e Serc/UCDB (MS). Já o B tem São José Futsal e Esportes Olímpicos (SP), Operário/Douradina (MS), Associação Esportiva SK Boa Esperança (ES) e Associação Educacional Magnólia (MA). Estão no grupo C o Instituto Eliberto Stein (PR), Associação Atlética Nova Geração (DF), Instituto Futsal Sem Drogas (MT) e Serra Talhada Futebol Clube (PE).

Formato de disputa

Segundo a CBFS, a novidade para este ano será a inclusão das quartas de finais. Além do primeiro e o segundo colocados de cada grupo, classificam-se também o primeiro e o segundo com melhor Índice Técnico entre as equipes que ficarem na terceira colocação. Nas quartas, o time melhor classificado na primeira fase joga pela vantagem do empate no tempo normal para fins de classificação para as semifinais. Já nas semifinais e a final, em caso de empate no tempo normal, a partida vai para prorrogação. Persistindo o empate no tempo extra, o classificado será definido nos pênaltis.

Confira a tabela de jogos, no horário oficial de Mato Grosso do Sul:

1ª etapa – classificatória

1ª rodada (29/05 – Domingo)

18h – Celemaster Uruguaianense (RS) x Leoas da Serra (SC)

20h – Serc/UCDB (MS) x Clube 2004 da Bahia (BA)

2ª rodada (30/05 – segunda-feira)

18h – Clube 2004 da Bahia (BA) x Celemaster Uruguaianense (RS)

20h – Serc/UCDB (MS) x Vila Nova FC (GO)

3ª rodada (31/05 – terça-feira)

8h – SK Boa Esperança (ES) x Magnólia/CAD (MA)

10h – Leoas da Serra (SC) x Clube 2004 da Bahia (BA)

14h – Instituto Eliberto Stein (PR) x Nova Geração (DF)

16h – F.S.D. (MT) x Serra Talhada FC (PE)

18h – DEC/Operário (MS) x São José Futsal (SP)

20h – Celemaster Uruguaianense (RS) x Vila Nova FC (GO)

4ª rodada (01/06 – quarta-feira)

8h – F.S.D. (MT) x Instituto Eliberto Stein (PR)

10h – Magnólia/CAD (MA) x São José Futsal (SP)

14h – Vila Nova FC (GO) x Leoas da Serra (SC)

16h – Nova Geração (DF) x Serra Talhada FC (PE)

18h – SK Boa Esperança (ES) x DEC/Operário (MS)

20h – Serc/UCDB (MS) x Celemaster Uruguaianense (RS)

5ª rodada (02/06 – quinta-feira)

8h – Vila Nova FC (GO) x Clube 2004 da Bahia (BA)

10h – São José Futsal (SP) x SK Boa Esperança (ES)

14h – Serra Talhada FC (PE) x Instituto Eliberto Stein (PR)

16h – F.S.D. (MT) x Nova Geração (DF)

18h – DEC/Operário (MS) x Magnólia/CAD (MA)

20h – Leoas da Serra (SC) x SERC/UCDB (MS)

2ª etapa – quartas de finais

Quartas de finais (03/06 – sexta-feira)

Jogo 1

14h – 1º classificado grupo A x 2º classificado grupo B

Jogo 2

16h – 1º classificado grupo B x 2º classificado grupo C

Jogo 3

18h – 1º classificado grupo C x 1º melhor I.T. 3º classificado

Jogo 4

20h – 2º classificado grupo A x 2º melhor I.T. 3º classificado

3ª etapa – semifinais

Semifinais (04/06 – sábado)

Jogo 1

17h – Vencedor quartas de final 1 x vencedor quartas de final 3

Jogo 2

19h – Vencedor quartas de final 2 x vencedor quartas de final 4

4ª etapa – final

Final (05/06 – domingo)

10h – Vencedor semifinal 1 x vencedor semifinal 2

A Taça Brasil de Clubes de Futsal adulto feminino – Divisão Especial, elite da competição, vale vaga para a Supercopa de Futsal Feminino, torneio que reúne também os campeões do Novo Futsal Feminino Brasil (NFFB) e da Copa do Brasil, e garante ao campeão a vaga na Libertadores. O evento em Campo Grande tem apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte.