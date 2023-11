Sudeco se prepara para última reunião do Condel de 2023

Na próxima quinta-feira (29), a partir das 15h, acontece a reunião preparatória do Conselho Deliberativo do Centro-Oeste (CONDEL). A reunião tem o objetivo de discutir melhorias para o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FCO) e para o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), e o encaminhamento de proposições para a próxima edição do Conselho, que acontecerá no dia 6 de dezembro na sede do Banco do Brasil.

Entre os itens a serem discutidos está a programação do FCO para o exercício de 2024, bem como apresentação do relatório das atividades desenvolvidas e os resultados obtidos pelo Fundo em 2022. Outros itens a serem discutidos são o calendário de reuniões do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais (CRIFF) e do Condel.

‌CONDEL

Instituído pela Lei Complementar n° 129 de 2009, o CONDEL é um órgão deliberativo da Sudeco, composto por governadores dos estados da região Centro-Oeste, ministros da Fazenda, Integração e do Desenvolvimento Regional, Planejamento e Orçamento, Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, além de representantes dos municípios da região central do Brasil, classe empresarial, trabalhadores, ONGs e Banco do Brasil.

O órgão aprova planos e propostas que favoreçam setores importantes da economia regional, além de acompanhar seus trabalhos, diretamente ou por meio de comitês temáticos, desempenhando um papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste.