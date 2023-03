Sucata Cultural promete diversão para crianças e adultos no Festop

Espetáculo “Tradicional Pocket Show”, da companhia Circo Le Chapeau, foi sucesso no Dourados Brilha

A primeira edição do Festival de Todos os Povos acontece em Dourados em menos de um mês e o trabalho de organização e logística para realização da maior festa cultural e popular do interior do Estado está a todo vapor. Entre as atrações que se apresentam, todas gratuitas, está o Sucata Cultural, que levará a arte circense ao público douradense em um dos espetáculos mais aplaudidos do Dourados Brilha.

Com muita música, dança, poesia, além de Feira de Artesanato, Tenda de Literatura e espaço gastronômico em parceria com o curso de Gastronomia da Unigran, o Festop acontece entre os dias 14 e 16 de abril na Praça Antônio João. O evento é financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Prefeitura de Dourados e com apoio da Câmara de Dourados, Unigran, Sicredi e da West Fertilizantes.

Sucata

Criado há cerca de seis anos, o Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural desenvolve atividades artísticas e culturais e surgiu da associação de duas companhias: a Cia Theastai de artes cênicas e o Circo Le Chapeau.

No Festop, o Sucata Cultural apresentará o espetáculo “Tradicional Pocket Show” da companhia Circo Le Chapeau, que tem viajado o Brasil e, no último final de semana, foi aplaudido pelo público de Campo Grande.

Em Dourados, a última apresentação aconteceu em dezembro, durante o Dourados Brilha e fez a alegria das crianças na festa de fim de ano, mas também com adultos curtindo a apresentação. “A essência do trabalho do Circo Le Chapeau é fazer espetáculos e números circenses pensados para valorizar a arte de rua. Então a proposta é realizar apresentações que agradem crianças, jovens, adultos, idosos, todos os públicos”, explica o artista Júnior de Oliveira.

Outras atrações

Além da arte circense do Sucata Cultural, o Festop também oferecerá um espaço múltiplo, com mais de 70 artesãos já inscritos para expor e negociar suas produções, escritores lançando suas obras na Tenda de Literatura e apresentações do poeta Emmanuel Marinho, que também vai estar presente.

No palco, shows gratuitos com atrações confirmadas como a cantora Soul Ra, Brô MCs, Kleber e Kleberson, Não Tem Hora, Miliano, Orquestra Sinfônica da UFGD, Dagata e os Pé Vermeio, Grupo de Dança Studio Jacy Brasileiro, Made in 90, Grupo de Dança Canto Kaiwoá, e outras.