Startup Sesi dá início à jornada de empreendedorismo para 12 empresas nascentes

A Startup Sesi atua como incubadora para 12 empresas nascentes, que recebem apoio técnico especializado para desenvolver seus negócios em um modelo escalável. Para marcar o início dessa jornada empreendedora em 2023, gestores e empresários participaram nesta segunda-feira (27/03) do Startup Day, o primeiro evento exclusivo dos negócios incubados na Startup Sesi.

O evento foi realizado na sede da Startup Sesi, em Campo Grande, e contou com a presença de representantes das empresas incubadas e da equipe técnica da incubadora. O dia de imersão foi criado com o intuito de estreitar relacionamentos e alinhar expectativas de todas as partes envolvidas.

Ao fazer a abertura do Startup Day, o superintendente regional do Sesi, Régis Borges, destacou que a Startup Sesi oferece condições para atender negócios nascentes em seus mais diferentes níveis de maturidade. “Não importa o estágio em que o negócio se encontra. Quando ele vem para a Startup Sesi, recebe o tratamento mais adequado para o seu momento de vida. Hoje é o início de um processo em que, no final, esses negócios vão decolar para atingir novos patamares e oportunidades no mercado”, disse.

O grupo de empreendedores conheceu os principais produtos e serviços desenvolvidos pela Startup Sesi e que estarão à disposição durante a jornada. Além disso, cada empresário teve oportunidade de fazer uma breve apresentação de seu próprio negócio aos demais colegas. O Startup Day também é uma alternativa para ampliar a rede de contatos dos empreendedores.

O gerente da Startup Sesi, Odilon Moura, explicou aos participantes sobre questões técnicas e os primeiros passos do negócio, como testes e validações. “Cada startup que chega recebe uma mentoria personalizada, na qual nós identificamos seu nível de maturidade, e a partir disso oferecemos o apoio necessário para que ela se desenvolva. Nossa expectativa é que ainda neste ano comecem as primeiras rodadas entre as startups incubadas e investidores anjo”, afirmou.

A programação do evento contou ainda com a apresentação do calendário de eventos de 2023 e o lançamento da Comuna Startup – grupo nas redes sociais para promover a integração entre as startups.