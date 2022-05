Startup do Sistema FIEMS e Sindivest/MS abrem inscrições para evento de inovação

Vem aí uma oportunidade única e gratuita de pensar em soluções inovadoras para a sua indústria! É o “Mão na massa para quem quer inovar”, um evento da Startup do Sistema FIEMS que aproxima especialistas em inovação e clientes reais do setor industrial. O objetivo é resolver problemas de forma objetiva, tratando das causas e não apenas de seus sintomas.

A próxima edição do “Mão na massa” será em maio e as portas estarão abertas para as empresas do segmento do vestuário. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo https://forms.gle/G8xiS1XJJkfsZAPo7.

Como funciona o “Mão na massa para quem quer inovar”

As empresas participarão de uma degustação da metodologia “Design Sprint”, desenvolvida no Google pelo designer Jake Knapp. Nessa dinâmica, um grupo de pessoas se reúne para responder questões críticas de negócios através de design, prototipagem e teste das ideias com os usuários. Trata-se de um processo exclusivo em que ideias são mapeadas, desenhadas, estruturadas e testadas. O atendimento às empresas é individualizado.

As empresas poderão optar por continuar desenvolvendo a sprint ao adquirir o produto de forma avulsa, ou ao tornar-se parceira estratégica da Startup por meio dos planos Partner 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0.

Startup do Sistema FIEMS ajuda empresários a encontrar soluções rápidas aos problemas

O gerente da Startup do Sistema FIEMS, Odilon Moura, faz um convite especial aos industriais do setor do vestuário para participarem do evento. “Aproveito para convidar você, que faz parte do mundo da indústria e quer desenvolver novas técnicas, a conversar com a gente. Vai ser a ocasião perfeita para falarmos de melhorias, de produtividade e de crescimento para os negócios, buscando uma solução mais efetiva para sua empresa”, destacou.

Serviço – Mais informações pelo telefone (67) 99331-0247.