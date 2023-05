Sorteio na CBF define confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

A CBF define nesta terça-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. O sorteio ocorre na sede da entidade, a partir das 13 horas (de Brasília).

Haverá confrontos de ida e volta nesta fase. A tabela básica da competição tem os dias 17 e 31 de maio como datas-base para realização das partidas.

Ao todo, são 16 equipes classificadas para a quarta fase do torneio. São elas: América-MG, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Sport.

Os clubes estarão em um único pote, onde todos poderão se enfrentar. O primeiro time sorteado enfrentará o sorteado na sequência, formando assim os oito confrontos.

Após um intervalo, serão definidos, também por sorteio, os mandos de campo dos embates. Será utilizado um único pote, com bolas numeradas de 1 a 10, ou seja, cinco bolas ímpares e cinco pares. Para cada confronto, se a bola sorteada for ímpar, o clube colocado à esquerda no diagrama fará o jogo de ida como mandante; se a bola sorteada for par, o time colocado à direita no diagrama fará o jogo de ida em casa.

A edição de 2023 da Copa do Brasil terá premiação recorde, com R$ 70 milhões para o campeão e R$ 30 milhões para o vice. O Flamengo é o atual ganhador do torneio, após bater o Corinthians nos pênaltis na final.