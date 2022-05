Socioeducandos da Unei em Campo Grande recebem certificação em curso profissionalizante

Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, em Campo Grande, recebem nesta sexta-feira (6/5), às 14h, certificação no curso Almoxarife de Obras, ofertado no âmbito do projeto Medida de Aprendizagem, iniciativa do Ministério Público do Trabalho que conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O evento ocorrerá no auditório do Senai, situado à Avenida Rachid Neder, nº 1939, bairro Monte Castelo.

Desde junho, quando iniciaram as aulas, os jovens foram contratados pela empresa Brasrafia Indústria e Comércio de Embalagens, como aprendizes, e tiveram direito ao registro em carteira de trabalho, recebimento de salário mínimo hora, férias, 13º salário proporcional ao período do curso e outros benefícios sociais, como descanso semanal remunerado, recolhimentos previdenciários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores ficam depositados em uma conta judicial e são resgatados após a saída deles da unidade de internação.

Em Mato Grosso do Sul, há turmas em andamento nas Uneis dos municípios de Dourados e Ponta Porã, e a expectativa é que o projeto seja levado também às unidades de Corumbá e Três Lagoas.

Confirmação de presença pelo e-mail: prt24.ascom@mpt.mp.br ou pelos telefones (67) 99211-3420 ou (67) 99275-8636.