Sobe para 131 o número de mortos em terremoto na China

Papa expressou proximidade com as vítimas do abalo sísmico

O número de mortos em virtude de um terremoto que atingiu a província de Gansu, na China, subiu para 131, informaram nesta quarta-feira (20) as autoridades do país.

De acordo com o último balanço divulgado, Gansu registrou 113 óbitos, enquanto 18 pessoas faleceram em Qinghai, província vizinha que também foi bastante afetada pelo sismo.

Em relação aos feridos, a quantidade subiu para pelo menos 980, segundo as estimativas.

O abalo sísmico, que teve magnitude de 6.2 na escala Richter, deixou a região sem energia elétrica e água. Para piorar a situação, a área é uma região montanhosa e remota, ou seja, as equipes de resgate enfrentam temperaturas abaixo de zero para socorrer as pessoas afetadas pelo fenômeno.

O Papa Francisco, por sua vez, expressou proximidade com as pessoas afetadas pelo terremoto no final da audiência geral na Sala Nervi.

“Dirijo o meu pensamento às vítimas e aos feridos causados pelo devastador terramoto que atingiu as províncias chinesas de Guansu e Qinghai. Expresso minha proximidade com carinho e oração”, afirmou o líder da Igreja Católica.

Da AnsaFlash