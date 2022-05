Sistema Fiems retoma Ação Cidadania com expectativa de percorrer o Estado até o final do ano

O Sistema Fiems retomou neste sábado (14/05) o projeto Ação Cidadania. O evento, realizado em parceria com a TV Morena no parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas, em Campo Grande (MS), tem a expectativa de percorrer outros municípios de Mato Grosso do Sul até o final de 2022.

Representando o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o chefe de gabinete da presidência da Federação das Indústrias, Robson Del Casale, destacou a importância da ação, especialmente após a pandemia, quando vários serviços tiveram o atendimento comprometido. O plano, segundo ele, é ampliar a ação.

“Voltamos. O Ação Cidadania é muito importante para a população. E vamos percorrer o Estado com serviços de cidadania, saúde e educação para atender quem tem dificuldade de acesso. Essa é uma importante ação do setor produtivo, principalmente do Sistema Indústria, que tem como objetivo levar desenvolvimento para todo o estado”, afirmou Robson Del Casale, adiantando que a meta é levar o projeto para mais municípios.

O diretor-geral do Rede Mato-Grossense de Comunicação, Nicomedes Silva Filho, relembrou o caráter inclusivo da iniciativa. “Estamos muito felizes por retomarmos essa parceria com o Sistema Fiems e dar continuidade a esse evento tão importante para Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Na avaliação do diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a instituição não poderia deixar de ser parceira do evento. “É muito importante a inclusão das pessoas por meio da busca por qualificação e a melhoria da saúde. A Fiems está mais uma de vez de parabéns pela realização desse evento, que reúne diversos serviços gratuitos para a população”, declarou.

Para a prefeita Adriane Lopes, a realização desta edição do Ação Cidadania é simbólica. “É um momento de recomeço. É um momento de muito trabalho. Ficamos dois anos numa pandemia, em que deixamos de lado assuntos importantes do nosso cotidiano e da nossa vida. E essa ação oferece vários desses serviços”.

Ao longo Ação Cidadania, que vai até 15 horas, são previstos mais de 6 mil atendimentos. Entre os serviços oferecidos, destacam-se emissão de CPFs e primeira via da carteira de identidade (RG), orientação do Procon aos consumidores e abertura de CIP eletrônica, inscrição e regularização do cadastro único da Assistência Social, renegociação de dívidas de unidades habitacionais com a Emha e atendimento jurídico.

Também são oferecidos serviços de encaminhamento para o mercado de trabalho, informações sobre seguro desemprego, atendimento a potenciais empreendedores. O evento ainda disponibiliza gratuitamente atendimento oftalmológico, atendimento odontológico, teste de acuidade visual e daltonismo, distribuição de armação de óculos, coleta de amostras de HPV feminino, vacinação contra covid-19, Influenza e sarampo, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatite B e C, aferição de pressão arterial, avalição nutricional.

Além disso, os participantes do Ação Cidadania concorrem a automaticamente a 15 bicicletas, que serão sorteadas ao longo do dia. Uma das ganhadoras foi Daniela Acosta de Souza, que esteve no evento em busca de emissão de RG. “Eu vim pelo documento, mas minha filha estava louca pela bicicleta. Ela já tinha falado que queria muito que eu a levasse até a escola de bicicleta e acabou sendo sorteada”, comemorou.

Confira abaixo a relação dos parceiros: