Sistema Fiems inicia imunização de colaboradores contra a gripe

O Sistema Fiems deu início, nesta quarta-feira (27/04), à campanha de imunização contra a gripe dos colaboradores de Campo Grande. Cerca de 600 funcionários do Sesi, Senai e IEL devem ser vacinados gratuitamente até sexta-feira (29/04), no Edifício Casa da Indústria. A ação é realizada no auditório da Fiems. Basta o colaborador apresentar um documento pessoal e, em minutos, receber a imunização contra a gripe, que preocupa a população especialmente nesta época de baixas temperaturas.

De acordo com o analista de gestão em SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do Sesi, Ewerton de Oliveira Souza, a partir do início de maio, a ação também será realizada no interior do estado. “Nossa ação começa pela capital e segue para as demais unidades, nossa meta é vacinar todos os 1200 colaboradores que trabalham no Sistema Indústria em Mato Grosso do Sul. Para isso pedimos que assim que a ação comece, o colaborador já procure nossas equipes e faça sua vacina”, pontuou.

Pelas mãos dos profissionais de saúde do Sesi Sérgio de Oliveira e Idinete Silva, muitos colaboradores da Casa da Indústria escolheram os primeiros horários da manhã pra se imunizar. “Nós estamos prontos para atender a todos. Eu mesma já tomei a minha dose ontem. É importante nos cuidarmos, especialmente nessa época que aumenta a transmissão da gripe, vamos ter um inverno com mais qualidade de saúde e de vida”, orienta a técnica de enfermagem Idinete Silva.

Nada de medo ou choro! Colaboradores aproveitam oportunidade e tomam vacina sorrindo

Com sorriso no rosto, a maioria dos colaboradores que tomaram a vacina pela manhã recebeu o imunizante com sorriso no rosto. Maximiliano Guimarães foi um deles. “Esse ato demonstra o cuidado que a Federação tem com os colaboradores, todos os anos eu tomo a minha vacina com alegria”, disse.

Na mesma linha, o colaborador Luciano Ferraz Servantes foi um dos primeiros da fila. “Inverno está chegando, estamos saindo de uma pandemia, então não faltam motivos para nos cuidarmos. A vacina é uma maneira de prevenirmos a gripe, então temos que tomar”, destacou. Delmírio Guimarães de Araujo também fez questão de sorrir para foto. “Agora, imunizado, pronto para o inverno vacinado contra a gripe”, comemorou.

O gerente de RH, Luiz Bento, parabenizou a Federação pela iniciativa e reforçou que a ação reforça a valorização dos colaboradores. “O crescimento de uma empresa é resultado do trabalho e satisfação dos colaboradores, é importante valorizar quem se dedica todos os dias à Instituição, parabéns a Fiems pela iniciativa”, finalizou.