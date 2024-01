SIG fecha ponto de distribuição de drogas e prende três em Dourados

Nesta sexta-feira, 05, policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) prenderam no Parque dos Jequitibás, em Dourados, três pessoas acusadas de tráfico de drogas. Durante investigações que buscavam identificar um distribuidor de drogas que vinha traficando na região do Parque dos Jequitibás, verificou-se uma movimentação típica de tráfico no endereço localizado na Rua Idelfonso Pedroso.

Os policiais mantiveram monitoramento e notaram quando um veículo branco de grande porte saía da residência com um homem dirigindo e logo voltava, repetindo isso por algumas vezes em pouco tempo. Devido a isto outra equipe que também estava no local decidiu realizar a abordagem para qualificar o condutor.

Quando o carro estacionou em um terreno baldio, o motorista tentou fugir ao perceber que se tratava de uma abordagem policial, mas foi contido e capturado. Dentro do veículo foi encontrada uma mochila com três pacotes de bucha de maconha.

Ao ser entrevistado o indivíduo tentou mentir o endereço. Na casa duas mulheres foram encontradas, uma namorada e outra genitora do investigado.

No imóvel havia droga espalhada por todos os cômodos além de balanças de precisão e petrechos de preparação e comercialização do entorpecente. A droga, após pesada, totalizou mais de 78 quilos de maconha e bucha de maconha dividida em tabletes, pacotes e a granel.

Os três envolvidos A.X.M de 23 anos, A.B.X. de 40 anos e A.B.V.F de 21 anos foram conduzidos à SIG e presos pelo crime de tráfico de drogas.