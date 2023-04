Sicredi Centro-Sul MS, Bombeiros e parceiros apresentam programa ‘O Bombeiro do Amanhã’ nesta terça-feira

Cooperativa é referência de empregador socialmente responsável e exemplo na efetivação de jovens aprendiz como colaboradores

Nesta terça-feira (25/04), empresas de Dourados estão convidadas a conhecer O Bombeiro do Amanhã, um programa desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros para a boa formação de adolescentes, tendo em vista a integração dos mesmos como jovens aprendizes. A Sicredi Centro-Sul MS – instituição financeira cooperativa – é uma das parceiras da proposta juntamente com outros órgãos, incluindo Ministério Público do Trabalho, Fecomércio e Senac. O evento acontecerá às 14h, na escola do Senac Dourados.

Na programação, estão informações sobre a Lei e o programa da Aprendizagem Profissional e cases de sucesso que serão apresentados por colaboradores do Sicredi. O encontro será uma oportunidade para compartilhar ideias e alinhar objetivos para a colocação desses jovens no mercado de trabalho.

Segundo a assessora de gestão de pessoas, Karina Martinez Moralez S de Miranda, nesta parceria, o Sicredi apresentará aos participantes as boas práticas para o desenvolvimento desses jovens. “Temos uma alta efetivação de jovens aprendizes na nossa Cooperativa, muitos deles terminam o programa e são efetivados. Muitos colaboradores que hoje trabalham na Cooperativa já foram jovens aprendiz”, enfatizou.

A Sicredi Centro-Sul MS é um exemplo de empregador socialmente responsável com o programa Jovem Aprendiz. Conforme Karina Miranda, a Cooperativa faz o trabalho além das cotas de obrigação porque enxerga a proposta como porta de entrada para novos colaboradores. “É importante a comunidade conhecer e aproveitar esses jovens que saem do O Bombeiro do Amanhã para serem contratados”, enfatizou.

Vanira Caroline Karling Diniz Flores, gerente da agência Integração, é madrinha do programa que, desde 2022, recebe apoio financeiro da Sicredi Centro-Sul MS via Fundo Social. Ela, que também é idealizadora da sequência da proposta para as empresas, explica que esses jovens já saem com habilidades e comportamentos desenvolvidos e que podem ser bem aproveitados. “As empresas também têm suas dificuldades de contratação e esses jovens saem do programa com noções de responsabilidades, disciplina, aprendizagem no desenvolvimento de projetos e encaixá-los em um trabalho faz todo mundo ganhar: o jovem aprendiz e a empresa que o contrata”, destacou.

O Bombeiro do Amanhã

O programa foi criado em 1993, com o objetivo de atender adolescentes na faixa etária de 12 anos a 15 anos, oportunizando aos mesmos a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários à aprendizagem e ao desenvolvimento de funções e ações, proporcionando ainda meios que possam favorecer comportamentos e convivências harmoniosas na família e na sociedade. A ideia é desenvolver em cada participante a disciplina, a sensibilidade e o talento.

Baseada também na Lei Federal n° 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o programa apresenta um conjunto de ações educativas e sociais, desenvolvendo suas potencialidades, aquisição de hábitos saudáveis e consciência de sua cidadania. Eles também recebem noções básicas do serviço realizado pelo Corpo de Bombeiros, como combate a incêndio, primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos que os ajudam na formação pessoal, além de transformá-los em multiplicadores nas comunidades.

Neste ano em Dourados, 130 adolescentes participam do O Bombeiro do Amanhã, abrangendo também os distritos rurais de Vila São Pedro e Vila Vargas.

A Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS é uma instituição financeira cooperativa que possui 45 agências espalhadas por 38 municípios de Mato Grosso do Sul. A Cooperativa oferece mais de 300 soluções para o seu dia a dia e do seu negócio, te envolvendo nas decisões, fortalecendo a região Sul de MS e dividindo os resultados.

O atendimento a todo associado é feito presencialmente; via whatsapp (51) 3358-4770 ou pelos telefones 3003-4770 ou 0800 724 4770.

Conheça a Cooperativa pelo site www.sicredi.com.br e pelas redes sociais no Instagram @sicredicentrosulms e no Facebook @SicrediCentroSulMS.