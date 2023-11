Sicredi Centro-Sul MS/BA premia vencedores do 1º Concurso de Redação

Estudantes elogiaram Cooperativa pela liberdade para a criação dos textos promovendo diferentes perspectivas

A Sicredi Centro-Sul MS/BA – instituição financeira cooperativa – entregou, na semana passada, a premiação do 1º Concurso de Redação aos estudantes vencedores, que elogiaram a Cooperativa por ter dado liberdade de criação, quando permitiu a entrega da redação em diversos gêneros textuais e literários. As três redações se diferenciaram em textos discursivo, poema e história em quadrinhos.

Essa foi a primeira edição do concurso que teve como tema “A importância do jovem no cooperativismo de crédito”. A seleção foi voltada para estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio de toda rede pública e privada de ensino e institutos federais, abrangendo as 38 cidades da área de atuação da Sicredi Centro-Sul MS/BA.

O concurso também premiou o professor responsável pelo primeiro colocado com uma viagem a Bonito/MS, com direito a acompanhante. A professora da escola estadual Dr. Joaquim Murtinho, de Bela Vista, Maria Francisca Valiente, acompanhou a Rafaely Gonçalves, vencedora do concurso, desde o ensino fundamental e conta que a estudante sempre foi dedicada e teve uma família presente, com participação junto à escola.

“A Rafaely é uma menina educadíssima, destaque nas atividades. Possui uma boa articulação linguística, escreve bem. Eu trabalhei o texto dissertativo em sala de aula, voltado para o Enem, e quando surgiu a oportunidade dela participar eu a orientei. Eu sabia que ela tinha grande potencial”, enfatizou a professora mestre em Linguística e que há 10 anos atua para o ensino médio na escola.

Rafaely recebeu como prêmio um microcomputador portátil Dell Gamer que, segundo contou a professora, era o sonho da menina. “O prêmio foi um incentivo. Ela sonha em ser juíza e ela repete isso várias vezes. A gente sabe que ela vai chegar lá porque ela tem potencial para isso. A mãe me falou que estava juntando dinheiro, mas que não sabia quando conseguiria comprar um computador. Eu fiquei muito feliz por ela. Não tem nada no mundo que se compara ao fato de você ver um aluno brilhando, vendo sua vida transformando. Imagina ver a Rafaely juíza voltando para nossa cidade, mudando os espaços sociais”, destacou.

Redações

As redações podiam ser enviadas em forma de poesia, conto, crônica, dissertação, artigos de opinião, tirinha entre outros gêneros textuais e literários. Elas foram avaliadas por uma Comissão Técnica e uma Comissão Avaliadora da Cooperativa, que levou em consideração a essência do texto, com base no cooperativismo, incluindo a importância do jovem no cooperativismo.

Rafaely entregou um texto discursivo levantando os desafios e as possibilidades dos jovens no cooperativismo de crédito, com citações bibliográficas importantes sobre o cooperativismo como sendo uma atividade voltada para o bem comum. “Eu achei muito importante esse incentivo. Muita gente não gosta ou tem medo de escrever uma redação. E esse tipo de concurso faz com que a gente se aproxime mais da leitura e da escrita, que são duas coisas fundamentais para a nossa formação”.

Já a estudante Ana Clara Rêgo Caetano de Matos, da escola estadual Jonas Belarmino da Silva, do município de Fátima do Sul, utilizou um poema como forma de expressar suas ideias acerca do cooperativismo de crédito. Ela recebeu um celular Iphone 13 128GB como prêmio. “Participar foi uma jornada repleta de inspiração e significado. Quando decidi expressar meu entendimento por meio de um poema, dei voz ao reino do cooperativismo, onde os valores como a solidariedade e a união reinam. Fui motivada pela crença de que palavras têm o poder de inspirar mudanças. Por esse motivo, escolhi transmitir a essência do cooperativismo através da poesia, buscando tocar corações e ao mesmo tempo despertar consciências”, disse.

O terceiro colocado no concurso, Gabriel Yoshio Yamamoto Nascimento, da escola estadual Maria José, do município de Anaurilândia, utilizou da história em quadrinhos para falar sobre o jovem no cooperativismo de crédito. Ele foi premiado com um Nintendo Switch com Mario Kart 8. “Foi uma experiência totalmente diferente. Além disso, existiu um jeito diferente também de apresentar o tema. Não foi aquela ideia de vestibular. Você poder escolher a forma e não estar restrito a apenas um modelo foi importante para expressar as nossas ideias”.

A gente muda o mundo cooperando

A iniciativa do 1º Concurso de Redação foi elogiada pelos participantes. Para a professora, a proposta foi fantástica. “Eu achei fantástica porque é uma instituição que não é da área da educação e que poderia não alimentar esse tipo de prática, mas ao invés disso, propôs algo que desse visibilidade à educação. E são raras as instituições que na atualidade dão visibilidade à educação”.

Ana Clara destacou que a iniciativa demonstra um compromisso real com a educação e a sociedade. “A oportunidade de participar não apenas ampliou meus horizontes, mas também reforçou a importância de iniciativas que fomentam o nosso pensamento criativo. O Sicredi construiu uma plataforma para que vozes diversas possam ecoar. A valorização da diversidade de formas de expressão, com a poesia, ressalta uma abertura para diferentes perspectivas. Participar desse concurso não foi apenas sobre competir, mas sobre contribuir para a construção de um diálogo enriquecedor sobre os princípios cooperativistas. Essa experiência não só enriqueceu a minha compreensão sobre o cooperativismo, mas também solidificou o meu apreço pela visão inclusiva e colaborativa promovida pelo Sicredi”.

