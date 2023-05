Sicredi Centro-Sul MS abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz

Cooperativa é referência de empregador socialmente responsável e exemplo na efetivação de jovens aprendiz como colaboradores

A Sicredi Centro-Sul MS – instituição financeira cooperativa – está com inscrições abertas até a quarta-feira (10/05) para o programa Jovem Aprendiz, uma oportunidade para quem quer iniciar a trajetória profissional no Sicredi. Em Dourados, seis vagas estão disponíveis para o processo seletivo em aberto.

Para se cadastrar, o jovem precisa preencher seu currículo e passar pelas etapas da seleção disponível no https://link.sicredicentrosulms.com.br/5ZdmCd. São requisitos e qualificações: ter idade entre 17 e 22 anos, com ensino superior em andamento e saber o pacote office básico.

Durante o programa, ele terá a oportunidade de estudar temas relacionados ao mercado de trabalho, aprender na prática a realidade de uma organização cooperativa e terá como responsabilidade participar das aulas teóricas ministradas pela instituição de ensino parceira do Sicredi nos dias e horários estipulados.

Além disso, para o aprendizado prático no Sicredi, o jovem aprendiz irá exercer atividades de apoio no atendimento aos associados nos caixas eletrônicos e irá auxiliar em atividades administrativas internas, como arquivamento e digitalização de documentos, controles através de planilhas de Excel entre outras.

Segundo a coordenadora de Gestão de Pessoas da Sicredi Centro-Sul MS, Karina Miranda, conforme o aprendizado for assimilado pelo jovem ele pode aprender outras demandas e ir entendendo o modelo de negócio e sobre a cultura organizacional da Cooperativa.

“Buscamos jovens com iniciativa, espírito de cooperação e vontade de aprender e crescer com a gente. É com muito orgulho que mais de 70 % dos jovens que ingressam na nossa Cooperativa consegue ser efetivados ao final do ciclo de aprendizado. Construímos, a cada dia, o relacionamento com os nossos colaboradores, associados e comunidade porque para nós as pessoas estão no centro de tudo. Geramos impacto positivo em toda a sociedade, acreditamos na transformação e valorizamos o desenvolvimento das nossas equipes”, destacou.

Sobre o ranking GPTW

O Sicredi é considerado uma das melhores instituições financeiras cooperativas para se trabalhar no Brasil, de acordo com o ranking publicado pelo Great Place to Work (GPTW), que tem como base a cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Isso indica que a marca da Cooperativa é lembrada pela excelência do ambiente de trabalho e pelo foco em pessoas.

Há 120 anos, o Sicredi se reinventa e se desafia em tudo que faz impulsionado pelo trabalho de cada uma das pessoas que contribui para a construção de uma sociedade mais próspera.

A Sicredi Centro-Sul MS

A Sicredi Centro-Sul MS é uma instituição financeira cooperativa que possui 45 agências espalhadas por 38 municípios de Mato Grosso do Sul. A Cooperativa oferece mais de 300 soluções para o seu dia a dia e para o dia a dia do seu negócio, te envolvendo nas decisões, fortalecendo a região Sul de MS e dividindo os resultados.

O atendimento a todo associado é feito presencialmente; via whatsapp (51) 3358-4770 ou pelos telefones 3003-4770 e 0800 724 4770.

Conheça a Cooperativa pelo site www.sicredi.com.br/home e pelas redes sociais no Instagram @sicredicentrosulms e no Facebook @SicrediCentroSulMS