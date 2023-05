Sicoob oferece condições especiais e reduz em até 15% taxa do consórcio  

De 2 a 9 de maio, o Sicoob atua com desconto de até 15% na taxa de administração de consórcios realizados na instituição. A ação abrange todas as 343 cooperativas singulares espalhadas pelo país, que visam oferecer condições facilitadas e acessíveis para realização de sonhos em todo o Brasil.

Para Francisco Reposse Júnior, diretor de Comercial e de Canais do Sicoob, o consórcio é uma alternativa aos financiamentos que possibilita planejamento financeiro. “É uma maneira segura de juntar dinheiro e colocar em prática alguns projetos, como a aquisição de um imóvel próprio ou a compra de um automóvel”.

O Sicoob é uma das instituições mais sólidas a oferecer o produto no mercado. De acordo com a instituição, são de mais de 300 mil cotas de consórcio ativas. “Por termos as menores taxas, oferecemos aos nossos cooperados um negócio vantajoso. Além disso, com condições mais atrativas fomentamos o mercado de consórcio como um todo”, destaca o executivo.

Consórcio na prática

Durante a semana da ação, para quem busca um automóvel de R$ 50 mil, por exemplo, há um prazo de 86 meses, com a taxa de administração de 6,37% e o fundo reserva de 3,50%. Nesse caso, as primeiras seis parcelas seriam de R$ 821,01, enquanto as demais estariam em R$ 654,34.

Já no caso de um imóvel de R$ 400 mil, poderiam ser 240 meses, a uma taxa de 7,65% e fundo reserva de 1%. As seis primeiras parcelas estariam em R$ 3.363,25 e as demais em R$ 2.029,92.

Vantagens do consórcio

De acordo com Reposse, o consórcio é um produto diferenciado principalmente porque não sofre com a oscilação dos juros. “A cooperação entre os participantes do grupo gera um montante mensal, que paga a carta de crédito a quem for sorteado. Essa pessoa consegue comprar o bem escolhido à vista. O consórcio tem uma taxa de administração, que costuma ser mais baixa do que a praticada em um financiamento”.

Outra vantagem é o prazo: é possível pagar durante um período alongado, reduzindo as chances de parcelas altas e que não caibam no bolso do consumidor. “O consórcio é adequado para qualquer situação financeira, além de ajudar no planejamento financeiro mensal, porque é uma forma de poupar para adquirir o bem”, conclui o executivo.

Entre outros pontos, o consórcio também abrange diferentes produtos e serviços, sendo uma escolha interessante para quem quer comprar uma casa ou apartamento, carro, veículo pesado ou moto, entre outros.

