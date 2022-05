Showtec 2022 tem programação de painéis técnicos, mostra de maquinários e insumos para a produção agropecuária

Entre os dias 25 e 27 de maio, acontece, na sede da Fundação MS, em Maracaju (MS), o Showtec. A maior feira do Agro de Mato Grosso do Sul, contará com mais de 130 expositores, com previsão de receber cerca de 16 mil visitantes oriundos dos principais estados produtores do Brasil, entre produtores rurais, consultores, empresários e estudantes, e a expectativa é superar o valor de negócios realizados na última edição, mais de R$ 150 milhões.

Há 25 anos, o Showtec é um evento que agrega, em um único local, as novidades do setor com relação a máquinas, equipamentos, insumos, tecnologias que viabilizem o agronegócio e, principalmente, promove a difusão de informações que possibilita melhor produtividade ao agricultor. Para isso, os temas são abordados pelos maiores especialistas do país em dois locais especialmente construídos para receber o público: a Trincheira Show e a Arena Showtec, cada um com capacidade para receber 300 pessoas.

Fundamental no processo produtivo, informações e debates sobre o futuro do agronegócio ganharam mais visibilidade nos últimos meses devido a momentos de incertezas que chegaram ao produtor rural brasileiro, causando grande expectativa para as próximas safras. Fatores como guerras, produção agrícola em outros países, preços variáveis nas bolsas de Chicago (EUA) e na B3 (Brasil), eventos climáticos, entre outros, foram assuntos comuns em rodas de conversa e eventos do setor.

A adoção de tecnologias no campo e disseminação de conhecimento são a aposta da programação do Showtec 2022, que traz palestras, debates e demonstrações práticas que possam mitigar riscos na produção e elevar resultados, visando manter a alta produtividade existente no país nos últimos anos. Apesar de 2022 estar sendo um ano de incertezas, principalmente com relação aos fertilizantes, as exportações do agronegócio do Brasil atingiram recorde em março com US$ 14,53 bilhões, um aumento de 29,4% no comparativo anual, segundo dados do Ministério da Agricultura. A cultura da soja liderou as vendas com US$ 7,56 bilhões.

Para o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, a programação técnica é o grande diferencial da feira. “O Showtec é uma responsabilidade muito grande. O objetivo é termos um evento que sirva como difusor de tecnologias. Então, precisamos sempre estar na vanguarda, atualizados. E, obviamente, sempre com nossos parceiros, que estão apresentando seus produtos, serviços e tecnologias, suas alternativas para a agricultura”, avalia.

Temas como química do solo, com correção de problemas em sistema de plantio direto, biologia do solo, com coberturas vegetais e seus benefícios, a plantabilidade no sistema de produção, alternativas à escassez de insumos no manejo de plantas daninhas, utilização eficiente de pré-emergentes, insumos biológicos para o oferecimento de nutrientes, uso eficiente dos fertilizantes, além de combate ao enfezamento na cultura do milho, estão entre os assuntos da programação.

O Showtec conta com a promoção da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul), a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) e o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB-MS). O apoio é da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto (FEBRAP), Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (Semagro), por meio do Fundo para Desenvolvimento das Culturas para o Milho e para a Soja (Fundems), e Prefeitura Municipal de Maracaju. O Showtec tem patrocínio na modalidade ouro do Sicredi, MS Energy Engenharia, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso do Sul (Senai MS) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar MS), na prata da Inpasa Brasil e Bradesco e na bronze da Cooperativa Agrícola Sul-mato-grossense (Copasul).