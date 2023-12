Show “Encontro de Gerações” emociona o público do Dourados Brilha

Aos 78 anos de idade, a cantora Glória Toledo recebeu músicos “das antigas” e da nova geração em uma noite repleta de emoções

Uma noite repleta de emoções foi o que viveu o público que acompanhou o show “Encontro de Gerações”, na última terça-feira (19/12), na Praça Antônio João, na programação artística do Dourados Brilha. A ótima receptividade foi expressa por aplausos e momentos em que cantaram juntos músicas icônicas da MPB.

A cantora Glória Toledo, de 78 anos de idade, esteve acompanhada do músico “das antigas” Biko do Trombone, que aos 68 anos tem mais de cinco décadas de experiência, dos jovens músicos Alan Almeida (baixo), Rodrigo Farias (violão) e Osmar Medina (sanfona) e da cantora Ana Paula Lopes.

Idealizador e arranjador do show, Alan Almeida destacou na abertura a importância desses encontros geracionais nos palcos, como troca de experiências e celebração da boa música de todos os tempos. Para os arranjos, ele deu destaque a instrumentos como trombone e sanfona, o que conferiu harmonias ainda mais marcantes às músicas que valorizaram o timbre vocal de Glória.

O repertório contou com sucessos cantados por Glória como “Gente humilde”, “Ronda”, “Viagem”, “Carinhoso” (participação de Rodrigo Farias), “Wave” e “Fly me too the moon” (cantadas por Rodrigo), “Brigas”, “Primavera” (cantada por Biko do Trombone) e “As Rosas não falam”, “Naquela mesa” e “Não deixe o samba morrer” (duetos de Glória com Ana Paula Lopes).

Ana Paula agradeceu a oportunidade e falou da alegria em estar no palco com Glória e Biko, além dos seus jovens colegas, músicos que como ela trabalham há anos em bares e restaurantes de toda a região.

No encerramento, Glória agradeceu a participação do público, e nos bastidores falou que em cada show sente se renovar a alegria das primeiras cantorias da infância e adolescência, quando descobriu e aprimorou o seu talento vocal. Para ela, o importante é que despertar no público fortes emoções.

“A música é a arte que está presente em todos os momentos da vida das pessoas. É a música que faz a gente celebrar as coisas boas e que consola a gente nos momentos difíceis. Chegar à minha idade cantando com músicos talentosos na praça da minha cidade é maravilhoso”, afirmou.

O show “Encontro de Gerações” é a segunda parceria de Glória Toledo com Alan Almeida. Em 2021, ela foi escolhida por ele para cantar a música “Nosso bolero”, com participação do mestre Roberto Menescal. O clipe foi lançado em 9 de julho daquele ano.

Trajetória

Nascida no interior paulista, durante as décadas de 1960 e 70, Glória Toledo atuou como cantora em diversos bares e boates de Grande São Paulo. No começo dos anos 1980, veio morar em Mato Grosso do Sul com a família, fixando residência em Amambai e depois em Dourados.

Enquanto mantinha a atividade de cantora, nos anos 1990 foi proprietária de uma escola de ensino supletivo e, a partir de 2003, da banca de revistas Fama, que por mais de 15 anos foi ponto de encontro de artistas, na avenida Hayel Bon Faker. Ao longo dos últimos anos, participou de shows e saraus como “Glória à bohemia” realizado na Chácara Guavira em 2018.

Em 2011, Glória Toledo estreou como atriz na peça “Por favor, nunca se esqueçam da ala das baianas”, junto com o ator Anderson Andrade, sob direção de Marielle Duarte e produção executiva de Luciano Serafim. A peça escrita por Ronaldo Fernandes, conta a história de Adélia (Glória Toledo), uma mulher que foi muito famosa e agora vive solitária em sua casa. Quando menos espera recebe a “visita” de um jovem (Anderson Andrade), e então se inicia um tenso jogo de palavras cujo desfecho surpreendente revela a extrema solidão a que estão relegados.