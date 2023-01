Setescc e Fundesporte apresentam nova estrutura organizacional do esporte em MS

Auditório lotado, com a presença de dirigentes de clubes, associações e federações, atletas, técnicos, árbitros e demais membros da comunidade esportiva. Assim foi o encontro promovido pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), nesta sexta-feira (27), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, para apresentar a nova estrutura organizacional e as diretrizes que vão nortear a administração do esporte em Mato Grosso do Sul nos próximos anos.

Em pauta, foram detalhadas as formas de apoio que o Governo do Estado realizará às entidades que desenvolvem o esporte no estado, encaminhamento de convênios e parcerias para a organização de eventos, procedimentos que envolvem os editais de chamamento público, da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, e do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc).

No encontro também foi divulgado o calendário preliminar de eventos da Fundesporte, que neste ano contará com o retorno dos Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul (JAMS) e dos Jogos Indígenas, além do sediamento de competições nacionais e internacionais, como a Supercopa de Futsal, Open de Vôlei de Praia, Copa Brasil de Paracanoagem e Brazil Tour 2023 – Circuito de Esporte Off-Road.

“Estabelecemos uma política pública bastante ampla no esporte de Mato Grosso do Sul e tivemos, neste encontro, a oportunidade de apresentar aos clubes e federações os critérios e procedimentos de captação de recurso, para firmar convênio, solicitação de apoio e como serão estabelecidos os editais de fomento. Procuramos esclarecer essa nova organização para garantir o acesso de toda a comunidade esportiva ao que o Governo do Estado tem a oferecer”, frisa o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

O diretor-presidente interino da Fundesporte, Silvio Lobo Filho, destaca o compromisso de levar aos gestores esportivos o conhecimento sobre os trâmites processuais. “Tivemos toda essa experiência ao longo dos últimos oito anos e o objetivo foi tomar mais claro o possível os trâmites processuais que vão permear os editais de fomento, as solicitações de apoio, sem contar o planejamento para o esporte sul-mato-grossense nas suas mais variadas formas, da iniciação, vivência, até o alto rendimento”.