Sessão Solene da Câmara na 56ª Expoagro homenageia representantes do agronegócio

A já tradicional Sessão Solene da Câmara de Dourados na Exposição Agropecuária da cidade, a Expoagro, acontece nesta quarta-feira (18) a partir das 19h. O evento vai reunir autoridades e representantes do agronegócio no auditório principal do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, onde acontece a 56ª edição da maior feira do setor no Estado.

Serão 19 homenageados que receberão honrarias, sendo 18 personalidades representativas e uma associação. Além disso, o CTG (Centro de Tradições Gaúchas) de Dourados trará para o evento uma apresentação cultural com música e dança típica.

Por conta de suas características geográficas, muito favoráveis ao escoamento da produção e também terras de qualidade para as lavouras, o agronegócio acaba por ser um dos pilares econômicos de Dourados.

Segundo destacou o presidente da Casa de Leis, vereador Laudir Munaretto (MDB), é muito importante homenagear e principalmente trazer reconhecimento aos que se destacam em iniciativas de fortalecimento desse setor na cidade.

“Essa é uma tradicional cerimônia da nossa Casa de Leis e iremos prestar as devidas homenagens a aqueles que fazer da nossa cidade uma potência do agronegócio no Estado e também no país”.

O governador Reinaldo Azambuja também estará presente e será um dos homenageados da noite. Todos receberão o Diploma de Honra ao Mérito. Já o ex-secretário Estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, recebe também o Título de Cidadão Douradense.

Confira a lista completa daqueles que receberão as honrarias propostas pelos vereadores douradenses:

1. Angelo Cesar Ajala Ximenes;

2. Antônio Luiz Nogueira;

3. Carlos Humberto Rodrigues Flores;

4. Eduardo Corrêa Riedel;

5. Eduardo Soubhia;

6. Gilberto Darci Bernardi;

7. Irani Eberhard;

8. Issao Iguma Filho;

9. José Cardoso dos Santos;

10. José Firmino da Rocha;

11. Nadir Conti;

12. Newton Yomei Fujii;

13. Odon Ebenritter;

14. Paulo César Batista Vieira;

15. Peter Ferter;

16. Reinaldo Azambuja;

17. Rodolfo Oliveira Nogueira;

18. Ruderson Azambuja Carneiro;

19. Associação Agrosório dos Produtores de Horti-Fruti-Granjeiro, Leite e seus derivados – representado por Julio Fernandes da Silva.