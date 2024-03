Sessão solene da Câmara Municipal presta homenagem às mulheres da fronteira

Evento foi realizado nesta quarta-feira e homenageou mais de 80 mulheres de diferentes segmentos da sociedade

A Câmara Municipal de Ponta Porã realizou na manhã desta quarta-feira, dia 6, sessão solene em homenagem às mulheres da fronteira. O evento inicialmente presidido pelo vereador Agnaldo Miudinho e demais membros da mesa diretora, contando com a presença do secretário municipal de Governo, Fábio Caffarena, que no ato representou o prefeito Eduardo Campos, logo passou a ser comandado pela vice-presidente, Anny Espínola, acompanhada das demais vereadoras, Kamila Alvarenga, Lourdes Monteiro e Neli Abdulahad. Também fizeram parte da composição da mesa, Emne Mourad Boufleur, presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas; Thalita Beatriz Antunes Klais, secretária municipal de Meio Ambiente; e Raquel Caroline Lageano Quintino, secretária de Desenvolvimento Regional, Indústria, Comércio e Turismo.

Já sob a presidência de Anny Espínola, foi convidada a pastora evangélica Mírian Ramos, que fez uma reflexão falando a respeito da importância da mulher na construção de uma sociedade. Ela disse que a mulher foi criada por Deus com toda a capacidade para ajudar os homens. E é essa mulher virtuosa, honesta, idônea, que possui a força de empreender, de comandar negócios e que precisa das bençãos de Deus onde colocar a planta dos pés.

A pastora destacou durante a reflexão que Deus dedicou um capítulo inteiro da bíblia, através de Salomão, para descrever as virtudes da mulher. De acordo com o livro de Provérbios, capítulo 31, a mulher virtuosa é: Preciosa – não é possível medir seu valor dentro dos padrões humanos. Ela conhece a si mesma e cresce constantemente em graça e conhecimento. Confiável – uma pessoa digna de receber confiança, é sincera e leal, antes de tudo.

Logo depois seguindo ordem alfabética, os vereadores Agnaldo Miudinho, Anny Espínola, Candinho Gabínio, Edevaldo Mattoso Barbosa, Edinho Quintana, Jelson Bernabé, José Menino Júnior, Kamila Alvarenga, Kleber Ortiz, Marcelino Nunes, Neli Abdulahad, Lourdes Monteiro, Thiago Vedana, Vanderlei Avelino e Waldecir Fernandes, convidaram as homenageadas para local de destaque no plenário, onde foram agraciadas com o título “Mulher Internacional 2024”, concedido pela Câmara Municipal de Ponta Porã.

As homenageadas

– Alexandra Lima da Silva

– Aline Cogo Montagna

– Almi Francisca Mareco

– Ana Paula Silva

– Aparecida de Jesus Martinelli

– Camila Ross Signoretti

– Cíntia Arce Talavera

– Cleide Aparecida Costa

– Cleidemara Pessoa

– Cristhyane Miranda Romero

– Cristina Nascimento Ferreira

– Daniele Padilha Saccol

– Danieli Daiane Elizeche

– Denise Soares de Oliveira Loureiro

– Dilma Colman Delbane

– Dora Nunes

– Elida Gonçalves Ortiz

– Elizangela Sanabria Galeano Azambuja Lacerda

– Elizabet Arguello

– Elizabeth Ozório Gonçalves

– Emne Mourad Boufler

– Estela Marta da Silva

– Estela Mary P. de Oliveira

– Fabiana Sato Castilho

– Flávia A. Passos Gabínio

– Franciele Schumacker Soares

– Francisca Coinete Marques

– Giseli Souza de Oliveira

– Helena Guerreiro

– Izolina de Oliveira

– Jaqueline Jussara Lima

– Jéssica Santos Muglia

– Joelma Maria dos Santos

– Karina Marques Gonzales

– Karina Marques Moraes Ribeiro

– Larissa de Oliveira Lopes Gomes

– Leda Maria Dambroso Koprowski

– Letícia Carneiro Silva

– Lilian Fátima de Oliveira Aguillar

– Luciana Jahel Lima

– Maria Franciscone Neuhaus

– Maria Cristina Valdez Soares

– Maria de Lurdes da Silva Neto Silva

– Marilene Escobar de Souza

– Marinês Mulina

– Maristela Doneda

– Mariza Kerkhoff

– Marjorie Antonieta Lageano

– Marlene Bitencourt Gonçalves

– Marli Luiz Matias Rodrigues

– Marta Rodrigues

– Marta Sulema Gonzalez Biolchi

– Mary Marcia Morinigo

– Michelly Natacha Alvarez

– Minerva Mezher

– Miriam Ramos

– Nilza Terezinha Rodrigues Araújo

– Pabla Lopez

– Patrícia Bogado Antunes

– Paula Regina Pereira de Carvalho Navarro

– Raquel Lageano Quintino

– Regina Maria Gattas Ferreira

– Reizinalva Prado

– Rosane Mazetto

– Sirlene Aquino Valdez Portilho

– Sônia Maria dos Reis

– Sônia Mary Brizuela Barbosa

As vereadoras Anny Espínola, Kamila Alvarenga, Lourdes Monteiro e Neli Abdulahad foram homenageadas pelos demais vereadores no final da sessão, juntamente com a servidora Helena Edirlei Vider Atanázio, que recebeu a homenagem em nome de todas as servidoras do poder legislativo municipal.