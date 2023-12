Sesi MS conhece projeto para levar museu interativo a escolas de todo o país

O museu interativo Sesi Lab poderá ganhar uma edição itinerante para percorrer as escolas da Rede Sesi de Educação em todo o país em 2024. O projeto pretende potencializar a relação com as unidades regionais para fortalecer a parceria didática entre museu e escola. Destinado a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, o “Sesi Lab nas Escolas” apoiará, na primeira fase, a exploração do conceito de transformação de energia, com a temática “Energia em movimento”.

Detalhes do projeto foram apresentados a mais de 700 profissionais da educação da rede que participaram de atividades de formação promovidas pelo museu, em Brasília (DF). Mato Grosso do Sul foi representado pelo articulador da robótica nas Escolas Sesi, Washington Luiz Carvalho.

“Considero como uma mudança de paradigmas mesmo, porque antes a gente considerava museu como uma ferramenta de contemplação, e aqui aprendemos que um museu de arte, ciência e tecnologia pode ser ambiente de aprendizado ativo. Hoje, nós encaramos o Sesi Lab como uma parte da sala de aula. Ele se torna um componente de trabalho, e não simplesmente como uma atividade de observação”, disse Washington.

De acordo com a gerente-executiva de Cultura do Sesi, Cláudia Ramalho, o intuito é enriquecer o processo de aprendizado em ciências aplicadas a partir de experiências criativas e envolventes. “As tecnologias sociais e educacionais desenvolvidas há décadas pelo Sesi e pelo Senai são o DNA do museu. Assim, desde sua concepção o Sesi Lab se dedica a promover a inovação e a mudança social, colaborando para redefinir a maneira como as pessoas exploram e geram conhecimento”, ressalta.

As potencialidades da parceria museu-escola foram apresentadas em dois dias de programação, entre palestras, oficinas interativas no Espaço Maker e visita educativa em todas as galerias de longa duração e de exposições temporárias. Os representantes das regionais do Sesi também receberam formação com a equipe de educação do Sesi Lab para conhecer o projeto e discutir possibilidades educacionais.