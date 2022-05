Sesi e Senai levam serviços odontológicos, testes de covid-19 e até curso de panificação na Semana do MEI

Com serviços de saúde e de qualificação profissional, o Sesi e o Senai participam da Semana do MEI (Microempreendedor Individual), promovido pelo Sebrae em parceria com a Fiems, Fecomércio e Famasul.

O evento começou nesta terça-feira (03/05) e segue até quinta-feira (05/05) no parque Jaques da Luz, região das Moreninhas, em Campo Grande (MS), com diversos serviços voltados para micro e pequenas empresas.

Uma das novidades apresentadas no evento é o “Sesi Odonto – Indústria de Sorrisos”. Com estrutura moderna e itinerante, a unidade tem capacidade para mais de 30 atendimentos diários, com duas cadeiras que comportam duas equipes atendendo simultaneamente. Os atendimentos foram previamente agendados e a comunidade está sendo atendida pelas equipes especializadas do Sesi.

Para o gerente de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do Sesi, Hélio Siqueira, a participação no evento reforça o compromisso social da instituição em levar serviços essenciais para a comunidade. “Retornamos com os atendimentos odontológicos que sempre fizeram muita diferença para as pessoas, a ideia é levar este serviço para os próximos eventos e também para os municípios. Além disso, na semana do MEI, o Sesi também trouxe mais de mil testes para diagnóstico da covid-19 com toda equipe especializada para atender a população”, explicou.

Durante os três dias de evento, a meta de atendimento apenas do Sesi é alcançar mais de 90 atendimentos odontológicos e 2 mil testes de covid-19. Já o Senai está presente com a unidade móvel do curso de panificação. A turma tem 16 alunos que se inscreveram previamente e vão aprender técnicas de confecção de pães e confeitaria.

“São técnicas que poderão ser aproveitadas até para um novo negócio. A importância de levar esse serviço para os bairros em parceria com o Sebrae é justamente fomentar o empreendedorismo como uma mola propulsora no desenvolvimento do município e da região e nós sempre somos parceiros”, destacou o gerente de gestão e negócios do Senai, Juliano Rodrigo de Paula.

O curso será ministrado ao longo dos três dias pela instrutora Alessandra Sampaio, que explica a autonomia que os alunos recebem ao concluir o curso. “Esse projeto em parceria com o Cidade Empreendedora percorre Mato Grosso do Sul e é muito gratificante ver a transformação na vida das pessoas, elas saem daqui com conhecimento básico, mas suficiente para entrar no mercado ou até mesmo iniciarem um pequeno negócio”, disse.

Prova disso é o exemplo do Francisco de Andrade. Aposentado e com 77 anos, ele é um dos alunos da turma e sonha com o próprio negócio. “Trabalhei a vida inteira em outro segmento, mas sempre gostei da panificação. Quem sabe eu ainda não consigo montar minha própria padaria?!”, indagou.

Semana do MEI leva oportunidades e serviços para comunidade

A região das Moreninhas em Campo Grande tem 292 micro e pequenas empresas funcionando. São 1.153 MEIs cadastrados, os principais atuam nos setores de minimercados, mercearias, armazéns, transporte rodoviário de carga, lanchonetes, vestuário, materiais de construção em geral e açougues.

Durante os três dias da Semana do MEI serão oferecidas palestras e capacitações com o objetivo de melhorar os negócios, além de orientações empresariais sobre gestão, liderança, inovação e finanças e obrigações e benefícios da formalização.

Além de abordar temáticas do empreendedorismo, neste ano, a Semana do MEI conta com ações gratuitas na área da cidadania, promovidas pela rede de parceiros.

A próxima edição está confirmada para os dias 18, 19 e 20 de maio na Avenida Marinha, esquina com a Avenida Gunter Hans, no bairro Coophavilla 2. Os dois eventos têm o mesmo horário, sempre das 8 da manhã até as 19h30.