Sesc Dourados está com novo espaço de academia

A academia Sesc Dourados está de cara nova! Com ambiente amplo e climatizado, os alunos agora possuem mais conforto durante os exercícios, tendo à disposição uma variedade de aparelhos de alta performance e tecnológicos.

Para quem quer treinar musculação, a academia fica aberta de segunda a sexta, das 06h às 11h e das 12h30 às 21h30. Sábado, das 09h às 15h.

“Uma das formas que o Sesc entende de promover qualidade de vida é dando acesso à prática de atividade esportiva. Por este motivo, procuramos estruturar nossas academias a fim de proporcionar melhor experiência e bem-estar aos nossos clientes”, ressalta Regina Ferro, diretora regional do Sesc MS.

A implantação de tecnologia é uma forma que o Sesc utiliza para agregar mais valor aos seus serviços. A academia contém reconhecimento facial na entrada e a possibilidade de acompanhar o treino via celular. Além disso, oferece a realização da avaliação física de bioimpedância de padrão ouro, devido ao seu grau de precisão, a todos os alunos acima de 13 anos, realizado por profissionais capacitados.

“Com a ampliação do espaço da academia, passamos a oferecer mais conforto para nossos alunos que podem treinar em um espaço amplo e com aparelhos novos e tecnológicos. Com isso, o Sesc está reforçando seu papel de fazer o melhor, sempre pensando nos benefícios para nossos clientes”, destaca Marcos Lira, gerente da unidade Sesc Dourados.

Nesta primeira etapa da obra de reforma, foi entregue o espaço de musculação. Em seguida, serão disponibilizadas as salas de Bike Indoor, Pilates e de aulas coletivas pois já estão em fase de finalização. Mesmo com estas etapas a serem entregues, os alunos podem contar com os profissionais de Educação Física que estão preparados para ajudar o aluno durante toda sua permanência na academia.

O novo espaço da academia Sesc Dourados fica na Rua Mato Grosso, 1481, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-0700 ou pessoalmente na academia.