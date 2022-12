Servidores prestam homenagem ao governador Reinaldo Azambuja nesta reta final do seu mandato

Os servidores da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica), Casa Civil, Cerimonial e do Gabinete prestaram uma homenagem ao governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (29), pelo seu grande trabalho e desempenho nos últimos oito anos à frente do Estado.

Acompanhado da primeira-dama, Fátima Azambuja, o governador recebeu vários presentes e ouviu atentamente os discursos dos secretários e servidores, que destacaram a sua “lealdade” e compromisso para tornar Mato Grosso do Sul um dos melhores estados do Brasil.

Eles reafirmaram a gratidão e admiração pelo governador, que teve coragem de enfrentar pautas difíceis ao longo dos anos, para ter condições de fazer uma gestão de excelência mesmo em período de crises econômicas e sanitárias. Ainda lembraram que será entregue um Estado em ótimas condições financeiras para o próximo gestor.

O governador Reinaldo Azambuja agradeceu as homenagens e disse que todos os servidores ajudaram a construir este Estado que está preparado para o futuro, com ótimos índices em todos os setores. Também descreveu que tomou a decisões que precisava para ter condições de ajudar quem mais precisa e fazer a diferença na vida de muitas famílias.

“Deixo o governo com sentimento de dever cumprido. A população soube reconhecer que as nossas políticas públicas deram resultado. Essa aprovação é resultado do trabalho de cada um dos servidores. Agora, vou me dedicar a minha família e visitar alguns amigos. Darei um tempo do trabalho na vida pública, após 26 anos”.

Além dos servidores da Governadoria, participaram da homenagem os secretários Sérgio de Paula (Casa Civil), Antônio Carlos Videira (Segurança), Carlos Eduardo Girão (CGE), Eduardo Rocha (Segov), Flávio César (Segov), Elisa Cleia Nobre (Sedhast), Ana Nardes (Administração), Ana Carolina Ali (PGE), Eliane Detoni (EPE), Doriane Chamorro (Conleg), Carlos Alberto Assis (Agems), Jaime Verruck (Semagro), Eduardo Romero (Cultura e Cidadania), Maria Avesani (Agehab), Flávio Brito (Saúde) e Francisco Victório (Comunicação).