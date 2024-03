Servidor recebe homenagem ao completar 42 anos de trabalho na Câmara Municipal de Ponta Porã

Votos de congratulações foram apresentados no plenário pelo vereador Thiago Vedana

Um dos mais antigos servidores públicos do município de Ponta Porã, Miguel Jaime Ferreira do Nascimento, foi homenageado pelo vereador Thiago Vedana, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira, dia 5.

No espaço em que os parlamentares podem utilizar a tribuna para apresentar requerimento verbal, Vedana utilizou o seu tempo para ressaltar o empenho e dedicação de Miguel Jaime ao longo de mais de quatro décadas servindo o poder legislativo de Ponta Porã.

“Após ouvir o colendo plenário, solicito que seja encaminhado expediente com votos de congratulações ao servidor, Miguel Jaime Ferreira do Nascimento, que na data de 1º de março de 2024 completou 42 anos de serviços prestados na Câmara Municipal. Miguel foi o primeiro tesoureiro da Câmara na gestão do então presidente Hélio Peluffo Filho, trabalhou na contabilidade, foi chefe de gabinete, diretor do RH, assessor parlamentar e atualmente exerce o cargo de coordenador de plenário”, destacou Thiago Vedana.