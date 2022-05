Sérgio Nogueira e Maurício Lemes serão líderes da Prefeitura na Câmara

Os vereadores Sérgio Nogueira (PSDB) e Maurício Lemes (PSB) serão líder e vice-líder, respectivamente, do prefeito Alan Guedes (PP) na Câmara de Vereadores de Dourados. O ofício com o anúncio foi protocolizado nesta segunda-feira (18) na Casa de Leis. Parlamentares experientes, Sérgio e Maurício sucederão Daniela Hall (PSD).

Ambos os vereadores estão no terceiro mandato e, segundo o prefeito Alan Guedes, reúnem vários atributos para desempenhar o trabalho não só nos debates e projetos, mas também na interlocução com os pares.

“São parlamentares que eu tive o privilégio de trabalhar durante meu tempo na Câmara e que possuem bom trânsito dentro, o que nos ajuda a prosseguir com o trabalho de forma conjunta, sem partidarismo, sempre por uma causa maior, que é a nossa cidade e a população”, disse Alan Guedes.

Histórico

Sérgio Nogueira é douradense de coração e vive na cidade há mais de 30 anos. O tucano é formado em Teologia pelo Seminário Teológica Batista Ana Wollerman (FTBAW), Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e pastor batista há mais de 20 anos.

“Recebi o convite do prefeito Alan Guedes para exercer a função de líder do governo na Câmara e entendo que é uma missão importante cujo papel principal é estabelecer um diálogo mais próximo com todos os vereadores e ajudar a esclarecer as dúvidas existentes. Quero continuar exercendo um papel conciliador e com o objetivo de desenvolver o município de Dourados”, afirma.

Já Maurício Lemes é douradense e tem grande atuação em pautas de desenvolvimento econômico e social. Ele é graduado em Ciência da Computação, pelo Centro Universitário da Grande Dourados, e História pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). É mestre em História Moderna e Contemporânea.

“Vamos atuar juntos para contribuir na resolução de problemas. É uma parceria, um voto de confiança colocar o mandato nesta missão tendo sempre como objetivo o bem da nossa população”, disse.

Daniela Hall

Na oficialização dos nomes para a liderança, o prefeito Alan Guedes ressaltou o trabalho desenvolvido pela vereadora Daniela Hall. “Esteve conosco num dos momentos mais difíceis da história de Dourados, no auge dos contágios e óbitos pela covid-19. Uma grande conhecedora do legislativo e com bom relacionamento com todos. Uma profissional extremamente dedicada.”