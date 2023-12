Seresta dos pioneiros movimentou a noite e a madrugada douradense

Um dos momentos de grande emoção foi a homenagem à família de ex-seresteiro, falecido neste ano

Uma das principais atividades do Centro Cívico dos Pioneiros de Dourados (CCPD) aconteceu na noite desta terça-feira (19) e madrugada de quarta (20), que é a seresta. Diversos bares, restaurantes e o Shopping Avenida Center receberam os seresteiros e ainda visita ao prefeito Alan Guedes e homenagem à família de Januário Manoel Capoano, ex-integrante do grupo.

A seresta teve início por volta das 18hs, saindo da concentração, no Hotel Bahamas, e seguiu para mais de 20 locais agendados previamente, entrando madrugada a dentro. Mais de dez músicos, diretores e colaboradores do CCPD fizeram parte da caravana, entre eles o ex-prefeito Laerte Tetila e o ex-vice-prefeito Odilon Azambuja.

“A recepção por parte dos frequentadores dos locais visitados foi surpreendente e calorosa”, comentou o presidente Rozemar Mattos. “Algumas pessoas, mesmo sem a divulgação antecipada dos estabelecimentos, já esperavam os seresteiros por conta da tradição das apresentações, ao longo de mais de 20 anos”, completou.

Em cada visita diretores do CCPD informavam que a atividade é do Centro Civico, como homenagem à população douradense no dia em que o município comemora aniversário, 20 de dezembro. Neste ano de 2023 a cidade completa 88 anos, lembrando com gratidão, aquelas mais de 200 famílias que fizeram Dourados dar seus primeiros passos.

Na residência do prefeito Alan Guedes, o CCPD recebeu o anuncio do próprio prefeito, que uma das reivindicações da equipe será atendida. Ele garantiu que irá instalar o Museu Municipal em novo imóvel, com mais estrutura, fácil acesso e, que possa representar melhor a condição de museu. Grande parte do acervo atual foi reunida em uma campanha do Centro Civico.

Homenagem – O momento mais emocionante de toda a programação foi na residência de familiares de Januário Capoano, o Zé Carlos do Trio Matogrosso. No início Zé Carlos fazia dupla com o irmão Carlinhos. Ele faleceu no mês de maio passado, vitima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e por vários anos fez parte do grupo de seresteiros.