Senai realiza formatura de socioeducandos da Unei em Campo Grande

O Senai realizou, nesta sexta-feira (06/05), a formatura no curso de almoxarife de obras de três adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na Unidade Educacional de Internação (Unei) Dom Bosco, em Campo Grande. A formação foi ofertada no âmbito do projeto Medida de Aprendizagem, iniciativa em parceria com o MPT (Ministério Público do Trabalho) e Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Com a formação, os jovens tiveram a oportunidade de conseguir entrar no mercado de trabalho. Desde junho de 2021, quando iniciaram as aulas, foram contratados pela empresa Brasrafia Indústria e Comércio de Embalagens, como aprendizes, e tiveram direito ao registro em carteira de trabalho, recebimento de salário mínimo hora, férias, 13º salário proporcional ao período do curso e outros benefícios sociais, como descanso semanal remunerado, recolhimentos previdenciários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores ficam depositados em uma conta judicial e são resgatados após a saída deles da unidade de internação.

Segundo o gerente de gestão e negócios do Senai, Juliano Rodrigo, a certificação é a porta de entrada para uma nova fase na vida dos jovens formandos. “Os jovens que hoje irão receber a certificações estão de face para um lindo caminho de oportunidade e desenvolvimento, o mercado carece de bons profissionais e eles somarão com esse desenvolvimento”, pontuou.

A vice procuradora chefe do MPT, Simone Rezende, reforçou que é preciso formar pessoas e não apenas trabalhadores, esse trabalho é possível com o programa. “A aprendizagem não é só a formação profissional. Ela é muito mais que isso. É uma formação do indivíduo, do ser humano”. É uma grande satisfação que esse projeto ainda esteja em curso e em vigor e isso não seria possível sem os nossos parceiros”, reforçou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, resumiu a formatura como um momento de vitória. “Hoje é um dia de vitórias, não só para os que estão concluindo o curso, mas para todos os envolvidos nesse processo de socio educação. A educação é a forma mais eficiente, célere e barata de redução de índice de criminalidade”, disse.

Na avaliação da defensora pública Débora Maria de Souza Paulino, só é possível avançar socialmente com o conhecimento. “Aprendizagem e trabalho. Nada avança se não tiver conhecimento e deixo um recado aos formandos: continuem estudando”, comentou.