Senai oferece cursos rápidos em Campo Grande e mais seis municípios

Precisa complementar a formação profissional ou quer aprender novas atividades úteis para o dia a dia, mas está sem tempo? O Senai oferece mais de 30 cursos rápidos, em Campo Grande e mais seis municípios de Mato Grosso do Sul, para quem está buscando por alternativas. As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo site https://sistemafiems.ms.senai.br/cursos-2023.

De acordo com a gerente de Educação e Negócios do Senai, Cecília Raychstock Fraga, a proposta é suprir demandas do mercado por capacitações que visam ensinar ao trabalhador novas competências para otimizar desempenho e a reciclagem profissional. “Assim, nossos alunos podem adquirir um conhecimento novo em pouco tempo e se recolocar ou receber uma promoção no trabalho”, explica.

As capacitações estão disponíveis nas duas unidades da Capital, a Faculdade Senai Campo Grande e a Faculdade Senai da Construção, e em seis unidades do interior do Estado: Naviraí, Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Três Lagoas e Aparecida do Taboado.

Há cursos gratuitos e investimentos que variam de R$ 79 a R$ 1,8 mil.

Confira abaixo os cursos oferecidos

Unidade Curso Carga Horária Inicio Escola da Construção – Campo Grande Construtor de Móveis 160h 08/05/2023 Marcenaria Hobby 44h 13/05/2023 Eletricista de Instalações Prediais 240h 08/05/2023 Instalação de Sistemas de Energia Fotovoltaica 30h 08/05/2023 Faculdade Senai Campo Grande Se vestir bem sempre – Moda Basic Senai 8h 12/05/2023 Colorimetria no Design de Moda 8h 19/05/2023 Naviraí Processos Administrativo 960h 08/05/2023 Corumbá Mecânica de Motocicletas 160h 08/05/2023 Fale bem em público 20h 2° semestre Aprenda Excel do jeito fácil e rápido 40h 2° semestre Aprenda Word sem mistério 40h 2° semestre Operador de Mina 168h 02/05/2023 Mecânica de Motocicletas 160h 08/05/2023 Balanceamento Veicular 40h 23/05/2023 Mecânico de Motor de Popa 180h 01/06/2023 Como fidelizar seu cliente? 20h 05/06/2023 Alinhamento veicular computadorizado 40h 27/06/2023 Noções da Manutenção de Motores de Popa 40h 03/07/2023 Power Point para Iniciantes 40h 15/08/2023 Aprenda Excel Intermediário 40h 26/10/2023 Nova Alvorada do Sul (ExpoCanas) Técnico de Açúcar e Álcool 1200h Agosto 2023 Assistente Administrativo 160h 19/06/2023 Operador de Processos Industrial 360h 26/06/2023 Maracajú Atendimento ao Cliente 4h 22/05/2023 NR10-Formação 40h 20/05/2023 Operador de Computador 160h 23/05/2023 Assistente de Recursos Humanos 180h 23/05/2023 Três Lagoas Formação para Operação Florestal – Harvester e Forwarder 120h 02/05/2023 Almoxarife 160h 02/05/2023 Assistente Administrativo 160h 02/05/2023 Assistente De Recursos Humanos 160h 02/05/2023 Aparecida do Taboado Técnicas de Liderança 16h 08/05/2023 Planilhas Eletrônicas Intermediárias (Excel Intermediário) 20h 19/06/2023

Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 7070 745 ou pela 67 99263-9000 (Whats App).