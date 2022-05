Senai e Energisa prorrogam inscrições para curso de formação de eletricista na Capital

O Senai de Campo Grande, em parceria com a Energisa, por meio do Programa Escola de Energia, prorrogou as inscrições para processo seletivo do curso de eletricistas de redes de distribuição. As inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira (29/04) pelo https://4et.us/r9kj3i.

Com início das aulas previsto para o dia 11 de maio, o curso oferece 20 vagas. A duração é de aproximadamente 60 dias úteis e será ofertado no Senai de Campo Grande, em período integral, de segunda à sexta-feira, das 8:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30.

O valor da formação é R$ 1.445. A Energisa vai patrocinar 50% para os candidatos selecionados. Com isso, o investimento será de R$ 722,50 e o valor poderá ser parcelado em até oito vezes no cartão de crédito.

Para participar das aulas, os interessados precisam passar no teste de escada, realizado para verificar o comportamento do corpo em situações de altura.

O curso faz parte do Programa Escola de Energia, uma parceria entre o Grupo Energisa e o Senai que visa potencializar a formação profissional, além de ampliar as possibilidades de contratação dos profissionais qualificados para o setor de energia.

Os interessados em se inscrever no curso precisam ter mais de 18 anos, ter Ensino Médio completo e carteira da habilitação na categoria B. É necessário apresentação de documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de escolaridade e comprovante de residência atualizado.

Serviço – Mais informações pelo telefone (67) 3312-9413.