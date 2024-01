Senai capacita 50 ribeirinhos em curso de manutenção de motores popa em Corumbá

O Senai, em parceria com a prefeitura e o governo do Estado, capacitou 50 ribeirinhos no curso de manutenção de motores de popa. As aulas foram ministradas entre os dias 17 e 20 de janeiro, em comunidades do Pantanal, em Corumbá.

De acordo com o coordenador técnico do Senai Corumbá, Herlon Souza Sommerfeld, o curso, com carga horário de 17h, foi ministrado para duas turmas e é essencial para quem vive na região, utilizando o barco como meio de transporte.

“O motor de popa, de modo geral, é utilizado como um mecanismo de meio de transporte. Então, como a grande maioria da comunidade ribeirinha tem como atividade econômica o setor pesqueiro e de hotelaria, eles precisam desse motor para desempenhar seu trabalho. Então, é fundamental. Sem o motor de popa, não tem como se deslocar”, ressaltou.

Nas aulas, foram repassados fundamentos básicos para, por exemplo, limpeza de sistema de ignição e filtro. “É um povo de baixa renda, que realmente precisa de uma estruturação profissional direcionada. Então, o Senai conseguiu atender essa demanda”.

Totalmente gratuita, a qualificação foi realizada no Hotel Pesqueiro da Odila, na região do Porto Morrinho. O curso foi uma das demandas colhidas pelo Programa Povo das Águas, também coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Outras ações semelhantes serão realizadas em outras regiões do Pantanal.