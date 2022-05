Senac Ponta Porã oferece formação técnica em Enfermagem

O Senac Ponta Porã está com inscrições abertas para o curso Técnico em Enfermagem, que tem início dia 27 de abril, no período noturno. Para se inscrever os interessados devem ter idade mínima de 17 anos e cursar a partir do 2º ano do ensino médio.

O curso Técnico em Enfermagem do Senac tem como objetivo formar profissionais para atuarem em serviços de saúde pública ou privada, hospitais, clínicas, entre outros, com 1.600 horas de formação, sendo 1.252 horas presenciais e 348 horas a distância.

Durante o curso o aluno desenvolve habilidades e aprende as técnicas de primeiros socorros, assistência e higienização, administração de medicamentos e coleta de materiais biológicos. Aprende também a executar com segurança os procedimentos de promoção, recuperação e manutenção da saúde, trabalhar em equipes multiprofissionais, visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas.

Jovens com educação profissional e técnica têm mais oportunidades de evolução na carreira em relação a quem concluiu apenas o ensino médio. A constatação é da pesquisa inédita “Inclusão produtiva de jovens com Ensino Médio e Técnico: experiências de quem contrata”, realizada por organizações como Fundação Roberto Marinho, Itaú Educação e Trabalho e Fundação Arymax.

Para saber mais acesse www.ms.senac.br/site/cursos/detalhe/31961/Tecnico_em_Enfermagem. Outras informações pelo telefone (67) 3431-4342 ou pelo WhatsApp, no https://bit.ly/whatssenac. O Senac Ponta Porã fica na Rua Sete de Setembro, 828, Centro.